Вот что нужно сделать, прежде чем уволиться с работы: всего 5 действий

Получите все возможное от текущей работы

Воспользуйтесь ресурсами вашей повседневной работы, прежде чем пойти оттуда. Получите доступ к обучению, а также возможности на рабочем месте, которые помогут подготовиться к следующему шагу.

Кроме использования оплачиваемого отпуска, следует сделать некоторые сбережения.

Рассчитайте свою последнюю зарплату

Следует подсчитать, сколько денег вы получите за неиспользованную часть отпуска. Знание этой суммы поможет составить бюджет на ближайшее время.

Перенесите необходимые документы

Если на вашем рабочем компьютере хранятся какие-либо личные документы, отправьте их по электронной почте на домашний адрес или сохраните на ноутбуке, прежде чем уходить с работы.

Сделайте то же самое для нужных вам в будущем контактов либо нужных электронных таблиц. Заблаговременная организация данных гарантирует, что вы не потеряете их при переходе на новое место работы.

Также следите за тем, чтобы ваша личная информация больше не была доступна на рабочем компьютере.

План дальнейших действий

Вы можете предупредить компанию об увольнении через две недели и начать искать потенциальных будущих работодателей. Или вы можете начать поиск работы и сообщить об этом руководителю после того, как вы найдете новую должность.

Поддержка

В любом случае, не оставляйте должность без уведомления, это непрофессионально и оставляет за вами плохую репутацию.

Даже если вы ненавидите свою работу и рады уволиться, переходный период все равно может быть стрессовым. В это неспокойное время вам может понадобиться совет или поддержка. Кто должен быть на вашей стороне. Это могут быть сотрудники, которым вы доверяете, друзья или члены семьи.

Как подготовиться к разговору об увольнении с руководителем

Выберите подходящее время для общения. Лучше всего это сделать после обеденного перерыва, когда ваш руководитель сыт и в хорошем настроении. Обратите внимание и на его загруженность работой.

Избегайте чрезмерной эмоциональности и обвинений в сторону других сотрудников, говорите спокойно. Помните, что разговор может иметь несколько вариантов развития и завершения: от неожиданно положительных до непредсказуемо негативных для вас.