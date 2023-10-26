Вот что нужно сделать, если ребенок плохо себя ведет

По словам эксперта, если ребенок ведет себя плохо, то следует задать несколько простых вопросов.

Понимаешь, что сейчас ты ведешь себя плохо?

Карпачев отметил, что если ребенок не осознает этого, следующие вопросы бессмысленны. Поэтому нужно объяснить ему, почему это неправильное поведение.

Однако, если ребенок все понимает, то задайте ему следующий вопрос.

Почему ты сделал это, зная, что это неправильно?

Цель этого вопроса - выяснить настоящие мотивы негативного поведения и узнать, как ребенок воспринимает свои поступки.

К тому же можно узнать, что привело к тому, что он решил себя так повести.

Мог ли ты поступить иначе?

Психолог отметил, что такой вопрос направлен на развитие у ребенка способности рассматривать альтернативы в сложных ситуациях. Если ребенок не может сам ответить, предложите несколько вариантов.

Как мне поступить в этой ситуации?

Важно помнить, что ребенок больше всего нуждается в любви и поддержке именно тогда, когда меньше всего этого заслуживает. Этот вопрос направлен на построение доверительных отношений, являющихся основой воспитания.

Без них воспитание превращается будто в "дрессировку домашнего животного".

Как ты будешь поступать в следующий раз?

Основная цель этого вопроса - создать новую, правильную модель поведения. Предсказание того, как ребенок может поступать иначе в подобной ситуации, увеличивает вероятность положительного поведения.

Эксперт добавил, что такие вопросы не гарантируют, что ребенок всегда будет вести себя правильно. Однако они помогают снизить напряжение в отношениях.

"Помните об этих вопросах и попробуйте использовать их во взаимодействии с ребенком. Они могут способствовать росту осознанности и воспитанию положительного поведения", - говорится в сообщении.

Дмитрий Карпачев также советует родителям иногда себе задавать следующие вопросы: