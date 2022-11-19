Вот что поможет отпугивать насекомых от дома: этим нужно помыть окна

Почему оконные рамы нужно мыть уксусом

Столовый уксус - прекрасное средство для борьбы с грязью на разных поверхностях. Его эффективное действие применимо и к оконным рамам. Оно не только действует как моющее средство, но и помогает отпугивать вредных насекомых.

Независимо от времени года насекомые могут проникнуть в здание через окна. Эта проблема раздражает всех, но ее легко можно решить благодаря уксусу.

Резкий и неприятный запах этой жидкости быстро заставит маленьких насекомых исчезнуть. Просто смешайте его с водой в пульверизаторе, потрите оконные рамы и подоконники или распылите непосредственно на поверхность.

Как бонус, этот способ также устраняет и предотвращает появление плесени на очищенных поверхностях. Для эффективности можно раз в неделю чистить оконные рамы уксусом.

Как отбелить пожелтевшие оконные рамы

Уксус может эффективно очистить оконные рамы, удалить желтые пятна, пыль и другие стойкие пятна. Просто смешайте 90 мл уксуса, 120 мл воды и 30 мл лимонного сока.

После этого раствор хорошо перемешайте и опрыскайте часть, которую вы хотите очистить и потрите мягкой тканью. Помните, что нельзя использовать грубые ткани или губки, которые могут поцарапать поверхность.

Если окна деревянные и легко загрязняются, мыть их нужно бережно и аккуратно. Можно приготовить смесь из 1 столовой ложки соды и 1 столовой ложки жидкого мыла. Смешайте два ингредиента и добавьте немного воды, пока смесь не станет пенной.

Затем налейте часть моющего средства в ведро с горячей водой, а остальное положите на губку, которой потом будете очищать пожелтевшие части. Оставьте на несколько минут и смойте.