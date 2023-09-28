Вот какие виды чая нужно пить, чтобы продлить жизнь

Ученые выяснили, что чашка чая несколько раз в неделю потенциально увеличивает продолжительность жизни в результате положительного влияния на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Американский диетолог Лорен Манакер рассказала, что в некоторых видах чая содержится множество биологически активных соединений - аминокислоты, кофеин, лигнины, ксантины и флавоноиды. Их все связывают с положительным влиянием на здоровье.

Зеленый чай и матча

По словам диетолога, 2-3 чашки зеленого чая ежедневно снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 25%. Также напиток поддерживает функцию мозга и улучшает эластичность кожи.

К тому же порошкообразный зеленый чай матча содержит антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Ромашковый чай

Ромашковый чай - классический напиток на ночь, он не содержит кофеина и имеет мягкий успокаивающий эффект. Если пить ромашковый чай регулярно в течение длительного времени, он будет способствовать освобождению от тревоги и напряженности в теле.

Напиток также связан с замедлением возрастной потери костной массы, снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и даже потенциально может защитить от некоторых видов рака.

Черный чай

Такой чай поможет прожить долгую жизнь, ведь поддерживает здоровье сердца и избегает сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому у людей, которые выпивают три или более чашек черного чая в день, имеют меньший риск сердечных заболеваний и инсульта. К тому же риск смерти ниже на 9-13%, чем у тех, кто вообще не пьет этот напиток.

Каркаде

Линолевая кислота в составе каркаде помогает предотвратить появление бляшек на сосудах. Антоцианы, придающие напитку красный цвет, уменьшают уровень вредного холестерина.

Считается, что такой чай имеет противовирусные эффекты и может даже помочь контролировать уровень плохого холестерина.