Вот как влияет шоколад на здоровье: 7 неожиданных эффектов, о которых мы не догадывались

Мощный источник антиоксидантов

Темный шоколад насыщен органическими соединениями, которые являются биологически активными и действуют как антиоксиданты. Среди них полифенолы, флаванолы и катехины. Согласно исследованиям, полифенолы в черном шоколаде могут помочь снизить "плохой" холестерин в сочетании с другими продуктами, такими как миндаль и какао.

Одно исследование показало, что какао и темный шоколад имели больше антиоксидантной активности, полифенолов и флаванолов, чем любые другие исследуемые фрукты, включая чернику и ягоды асаи.

Может снижать давление

Флавоноиды в черном шоколаде могут провоцировать эндотелий артерий. Благодаря этому они "расслабляются", соответственно уменьшается сопротивление кровотоку и снижается артериальное давление.

Многие исследования показывают, что какао и темный шоколад могут улучшить кровообращение и снизить давление, хотя эффект обычно умеренный.

Впрочем, другое исследование с участием людей с диабетом 2 типа и гипертонией не показало эффекта, поэтому отнеситесь к этому с недоверием.

Вполне возможно, что люди, которые уже лечатся от высокого давления, не извлекут пользу от добавления флаванолов какао в свой рацион.

Защищает от высокого холестерина

Употребление черного шоколада может защитить от высокого уровня холестерина. Это снижает риск развития некоторых сердечных заболеваний.

Флаванолы в темном шоколаде также могут снизить резистентность к инсулину, что является еще одним распространенным фактором развития диабета.

Темный шоколад также содержит сахар, который может иметь противоположный эффект.

Может снизить риск сердечных болезней

Уменьшение уровня "плохого" холестерина" защитит от его накопления в артериях, что приведет к снижению риска сердечных заболеваний.

Исследование показало, что употребление шоколада три раза в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. Более частое употребление шоколада не принесло дополнительной пользы.

Другой обзор показывает, что употребление 45 г шоколада в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 11%. Потребление свыше 100 г в неделю не приносит пользы для здоровья.

Утоляет голод

Если покупать качественный черный шоколад с высоким содержанием какао, то он достаточно питателен. Он содержит приличное количество растворимой клетчатки и насыщен минералами. Черный шоколад содержит железо, магний, медь, марганец. В нем также много калия, фосфора, цинка и селена.

Черный шоколад также содержит стимуляторы, такие как кофеин и теобромин, но он вряд ли будет мешать вам спать ночью, поскольку количество кофеина в нем очень мало по сравнению с кофе.

Может защитить вашу кожу от солнца

Флаванол может защитить от солнечных лучей, улучшить приток крови к коже и повысить плотность кожи и увлажнения.

Если вы планируете пляжный отпуск, подумайте о том, чтобы насладиться дополнительным черным шоколадом в предыдущие недели и месяцы. Но лучше проконсультироваться с доктором.

Может улучшить работу мозга

Исследования показывают, что употребление какао с высоким содержанием флаванола может улучшить приток крови к мозгу у молодых людей. Это может объяснить, почему употребление какао ежедневно улучшает внимание, устное обучение и память.

Флаваноиды какао также могут помочь поддерживать когнитивные функции у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями и уменьшить вероятность прогрессирования к деменции. Но требуются дополнительные исследования.

Кроме того, какао содержит стимулирующие вещества, такие как кофеин и теобромин, что может являться основной причиной, почему оно может улучшить работу мозга в краткосрочной перспективе.