Вот как влияет шоколад на здоровье: 7 неожиданных эффектов, о которых мы не догадывались

Настоящий черный шоколад, содержащий более 75-80% какао-бобов, может иметь ряд положительных влияний на здоровье. Ученые исследовали, что происходит с организмом, если регулярно лакомиться этими сладостями.
Об этом рассказывает ресурс Health Line.
Темный шоколад насыщен органическими соединениями, которые являются биологически активными и действуют как антиоксиданты. Среди них полифенолы, флаванолы и катехины. Согласно исследованиям, полифенолы в черном шоколаде могут помочь снизить "плохой" холестерин в сочетании с другими продуктами, такими как миндаль и какао.
Одно исследование показало, что какао и темный шоколад имели больше антиоксидантной активности, полифенолов и флаванолов, чем любые другие исследуемые фрукты, включая чернику и ягоды асаи.
Флавоноиды в черном шоколаде могут провоцировать эндотелий артерий. Благодаря этому они "расслабляются", соответственно уменьшается сопротивление кровотоку и снижается артериальное давление.
Многие исследования показывают, что какао и темный шоколад могут улучшить кровообращение и снизить давление, хотя эффект обычно умеренный.
Впрочем, другое исследование с участием людей с диабетом 2 типа и гипертонией не показало эффекта, поэтому отнеситесь к этому с недоверием.
Вполне возможно, что люди, которые уже лечатся от высокого давления, не извлекут пользу от добавления флаванолов какао в свой рацион.
Употребление черного шоколада может защитить от высокого уровня холестерина. Это снижает риск развития некоторых сердечных заболеваний.
Флаванолы в темном шоколаде также могут снизить резистентность к инсулину, что является еще одним распространенным фактором развития диабета.
Темный шоколад также содержит сахар, который может иметь противоположный эффект.
Уменьшение уровня "плохого" холестерина" защитит от его накопления в артериях, что приведет к снижению риска сердечных заболеваний.
Исследование показало, что употребление шоколада три раза в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. Более частое употребление шоколада не принесло дополнительной пользы.
Другой обзор показывает, что употребление 45 г шоколада в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 11%. Потребление свыше 100 г в неделю не приносит пользы для здоровья.
Если покупать качественный черный шоколад с высоким содержанием какао, то он достаточно питателен. Он содержит приличное количество растворимой клетчатки и насыщен минералами. Черный шоколад содержит железо, магний, медь, марганец. В нем также много калия, фосфора, цинка и селена.
Черный шоколад также содержит стимуляторы, такие как кофеин и теобромин, но он вряд ли будет мешать вам спать ночью, поскольку количество кофеина в нем очень мало по сравнению с кофе.
Флаванол может защитить от солнечных лучей, улучшить приток крови к коже и повысить плотность кожи и увлажнения.
Если вы планируете пляжный отпуск, подумайте о том, чтобы насладиться дополнительным черным шоколадом в предыдущие недели и месяцы. Но лучше проконсультироваться с доктором.
Исследования показывают, что употребление какао с высоким содержанием флаванола может улучшить приток крови к мозгу у молодых людей. Это может объяснить, почему употребление какао ежедневно улучшает внимание, устное обучение и память.
Флаваноиды какао также могут помочь поддерживать когнитивные функции у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями и уменьшить вероятность прогрессирования к деменции. Но требуются дополнительные исследования.
Кроме того, какао содержит стимулирующие вещества, такие как кофеин и теобромин, что может являться основной причиной, почему оно может улучшить работу мозга в краткосрочной перспективе.
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