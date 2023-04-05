Вот как выглядит оккупированный Донецк: аэроразведчик Мадяр показал видео с дрона

На кадрах можно наблюдать разные локации подконтрольного российским захватчикам Донецка.

Отчетливо видны улицы и площади, здания и кварталы, транспорт и люди, военная техника и сами оккупанты, застройки, "Донбасс-арена", памятники "Слава шахтерского труда" и "Освободителям Донбасса".

"Соскучились? Да, это наш украинский Донецк, который год захвачен захватчиками. Но захватчик должен помнить, что мы очень, очень близко. И видим если не все, то практически. До мелочей", - отмечает "Мадяр" на ролике, датированном 4 апреля.

Видео: "Мадяр" показал, как выглядит оккупированный Донецк, снятый с дрона

Военный в мотивационном видео напомнил российским интервентам, что чувствовать себя в безопасности они не могут, так как "прилететь" от ВСУ им может в любой момент.

"Мадяр" призывает пользователей соцсетей распространять кадры, чтобы "вся адекватная общественность Украины и мира видела результат 9-летних "бомбардировок" Донецка силами ВСУ".

"Пусть сравнят с текущей картинкой Бахмута, Авдеевки, Соледара…" - отмечает военный.

Аэроразведчики ВСУ наблюдают за Донецком с помощью дронов (фото: скриншот с видео)

"Таким мы видим Донецк ежедневно. И делаем все это очень внимательно и пристально. Зачем? Да все просто: чтобы врага нашего отсюда выкурить, и вернуть нам то, что по праву наше. Такой вам короткий экскурс от "Птиц Мадяра".

Донецк, жди нас, мы рядом! А вы, черви, готовьтесь!" - подчеркивает воин.

Военные ВСУ показали, как сейчас выглядит Донецк (фото: скриншот с видео)

В комментариях к ролику украинцы тепло благодарят воинов ВСУ за мужественный отпор российским захватчикам и ежедневные подвиги на фронте, приближение победы и освобождение родной земли, желают защитникам Украины небесного покровительства и здоровья.

Пользователи сети также обращают внимание, как показательно кадры из Донецка разбивают вдребезги фейковые тезы кремлевской пропаганды о "8-летней бомбежке Донбассе" на фоне разрушенных россиянами за несколько месяцев Мариуполя, Северодонецка, Волновахи... подвергающимся обстрелам более года Одессы, Харькова, Николаева, Херсона... и других городов на всей территории Украины.