Вот как весенний снегопад преобразил Киев: метель с сугробами на видео и фото

Метель разгулялась в столице еще под утро, и снежные вихри быстро накрывали улицы и площади на фоне "минусовой" температуры и порывов ветра силой 15-20 метров в секунду. Уже днем появились сугробы.

Такие осложнение погодных условий компенсировала красота заснеженной киевской панорамы из-за белых "барханов" на тротуарах и в парках. Впрочем, сугробы все же доставляли пешеходам и транспорту определенные неудобства.

Жители и гости столицы сняли такие снежные картины в разных районах города, после чего поделились кадрами в сети.

Снегопад в Киеве 12 марта, возле станции метро "Черниговская" (фото: Styler)

В столичных пабликах также показали мартовскую метель в столице, которая своим снежным броуновским движением даже "приглушила" яркость солнца.

Видео: Киев накрыл снегопад 12 марта

Снег в Киеве 12 марта (фото: t.me)

Как проинформировали в КГГА, для противогололедной обработки и уборки снега были привлечены 118 единиц техники КП "Киевавтодор", а также более 1800 коммунальщиков.

"Просим водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах. Автомобили необходимо парковать в соответствии с правилами, чтобы не мешать спецтранспорту экстренных и коммунальных служб", - говорится в заявлении столичных дорожников на странице в Facebook.

Видео: коммунальщики занимаются уборкой снега в Киеве 12 марта

Стоит добавить, что после метели в воскресенье синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют снегопад и в понедельник, 13 марта, в северных и западных областях. Ожидается мокрый снег, а также кое-где гололедица на дорогах.

Видео: Киев припорошило снегом после метели 12 марта