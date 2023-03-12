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Вот как весенний снегопад преобразил Киев: метель с сугробами на видео и фото

Коллаж РБК-Украина: снегопад в Киеве в середине марта
Автор: Владимир Костырин

Весенний снегопад в Киеве основательно припорошил столицу белым покрывалом из-за разыгравшейся метели, и 12 марта в некоторых районах города даже образовались пушистые сугробы. Почти 2 тысячи коммунальщиков продолжают работы по ликвидации последствий непогоды.

Как выглядит заснеженный Киев в этот мартовский день - смотрите в материале ниже.

Метель разгулялась в столице еще под утро, и снежные вихри быстро накрывали улицы и площади на фоне "минусовой" температуры и порывов ветра силой 15-20 метров в секунду. Уже днем появились сугробы.

Такие осложнение погодных условий компенсировала красота заснеженной киевской панорамы из-за белых "барханов" на тротуарах и в парках. Впрочем, сугробы все же доставляли пешеходам и транспорту определенные неудобства.

Жители и гости столицы сняли такие снежные картины в разных районах города, после чего поделились кадрами в сети.

Снегопад в Киеве 12 марта, возле станции метро "Черниговская" (фото: Styler)

В столичных пабликах также показали мартовскую метель в столице, которая своим снежным броуновским движением даже "приглушила" яркость солнца.

Видео: Киев накрыл снегопад 12 марта

Снег в Киеве 12 марта (фото: t.me)

Как проинформировали в КГГА, для противогололедной обработки и уборки снега были привлечены 118 единиц техники КП "Киевавтодор", а также более 1800 коммунальщиков.

"Просим водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах. Автомобили необходимо парковать в соответствии с правилами, чтобы не мешать спецтранспорту экстренных и коммунальных служб", - говорится в заявлении столичных дорожников на странице в Facebook.

Видео: коммунальщики занимаются уборкой снега в Киеве 12 марта

Стоит добавить, что после метели в воскресенье синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют снегопад и в понедельник, 13 марта, в северных и западных областях. Ожидается мокрый снег, а также кое-где гололедица на дорогах.

Видео: Киев припорошило снегом после метели 12 марта

Напомним, ранее синоптики объяснили, когда в Украину ворвется настоящая весеннее тепло.

Добавим также, перед этим жителей Одессы и области предупредили о минной опасности, так как в Черном море 12 марта наблюдается шторм.

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