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Вот как на самом деле выглядит солнечная улыбка: ученые раскрыли причину "радости" светила

Фото: в NASA показали, как "улыбается" Солнце (twitter.com/NASASun)
Автор: Владимир Костырин

После недавнего зрелищного частичного солнечного затмения светило порадовало землян еще одним ярким явлением - ученые зафиксировали особое расположение темных пятен на его поверхности, и их форма внешне очень напоминает улыбку.

Соответствующее фото опубликовано в Twitter-аккаунте NASA.

Необычный кадр был сделан специалистами обсерватории солнечной динамики американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"Скажи сыр! Сегодня Обсерватория солнечной динамики НАСА поймала "улыбающееся" Солнце", - говорится в публикации.

Так "улыбается" Солнце (фото: twitter.com/NASASun)

Как возник такой солнечный "смайлик"

Ученые объяснили, что такие темные пятна на Солнце, которые можно увидеть в ультрафиолетовом свете, называются корональными дырами.

Это области, где быстрый солнечный ветер устремляется в космос.

Добавим также, что появление областей в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы (корональные дыры), можно зафиксировать лишь с помощью изображений, полученных в рентгеновском диапазоне со спутников.

Так, невооруженным взглядом увидеть с Земли солнечные "улыбки" невозможно.

Как "радостное" Солнце вдохновило сеть

Пользователи интернета увидели в такой улыбке не только гигантский "смайлик", как на популярном эмодзи, но и нашли сходство с известным персонажем комедии-ужастика "Охотники за приведениями" - огромным белым призраком "моряка" Stay Puff с характерной ухмылкой.

И не только...

К слову, предлагаем вам посмотреть, как выглядело частичное солнечное затмение, которое произошло 25 октября, и которое украинцы наблюдали в разных городах, снимая на видео и фото.

Добавим также, недавно космический телескоп Hubble сделал впечатляющую фотографию облака пыли в созвездии Орион.

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