Вот как на самом деле клубника влияет на здоровье: 11 неожиданных эффектов

Поддерживает иммунитет

Витамин С влияет на иммунитет разными способами. Действуя как антиоксидант, он поддерживает клетки иммунной системы, защищая их от повреждений, которые могут возникнуть при иммунном ответе. Также он оказывает положительное влияние на иммунитет, стимулируя выработку белых кровяных телец.

Одна чашка целой клубники содержит 85 мг витамина С, что составляет более 100% рекомендуемой суточной нормы для женщин и примерно 94% - для мужчин.

Уменьшает воспаление

Воспаление является нормальной реакцией на инфекцию и травму. Но оно становится проблематичным, когда переходит в хроническую форму.

Клубника является богатым источником полифенолов, которые могут защищать клетки от воспалительных повреждений. Несколько исследований показали, что употребление клубники уменьшает маркеры воспаления, такие как высокочувствительный С-реактивный белок.

Уменьшает боль при остеоартрите

Остеоартрит - это распространенный тип артрита, который обычно вызывается воспалением и сопровождается болью в суставах и разрушением хряща.

Ученые провели исследование - 17 участников были случайным образом помещены в группу плацебо или группу, употреблявшую 50 г лиофилизированной клубники в день в течение 12 недель. Те, кто регулярно ел клубнику - меньше страдали от боли.

Может помочь защититься от рака

Клубника полна многих видов полифенолов. Одним из них является эллаговая кислота, которая действует как антиоксидант. Исследования показали, что она предотвращает и замедляет хронические заболевания.

Эллаговая кислота оказывает профилактическое и терапевтическое воздействие на рак из-за своей антиоксидантной способности. Клубника не вылечит рак, но она может быть частью диеты, наполненной противораковыми свойствами.

Клубника может быть полезна для профилактики рака (фото: freepik)

Улучшает уровень хорошего холестерина

Хороший холестерин поглощает избыток "плохого" холестерина в крови и переносит его в печень для дальнейшего выведения из организма. Он также помогает снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Исследование 2008 года, опубликованное в Journal of Clinical Nutrition, показало, что когда участники употребляли умеренное количество ягод (они изучали смешанные ягоды), они имели значительное повышение уровня хорошего холестерина.

Помогает в лечении метаболического синдрома

Метаболический синдром - это совокупность состояний (высокий уровень сахара в крови, артериальное давление, триглицериды в крови, низкий уровень хорошего холестерина и увеличение талии), которые повышают риск развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Клубника может помочь предотвратить и лечить метаболический синдром благодаря своим питательным веществам. Небольшое исследование показало, что люди, принимавшие клубничный напиток, содержащий эквивалент трех чашек клубники, имели более низкий уровень "плохого" холестерина. А это основа при борьбе с метаболическим синдромом.

Поддерживает общее здоровье мозга

Новые исследования показывают, что одной из причин снижения когнитивных способностей и развития деменции Альцгеймера является недостаточное употребление продуктов, богатых антиоксидантами и полифенолами. Клубника является хорошим источником этих веществ и может предотвратить окислительный стресс и воспаление.

Одно исследование показало, что большее употребление клубники было связано с пониженным риском деменции Альцгеймера, вероятно благодаря витамину С и полифенолам, содержащимся в этой ягоде.

Клубника увеличивает уровень хорошего холестерина (фото: freepik)

Помогает пищеварению

Употребление различных растений имеет решающее значение для хорошего пищеварения и здоровья кишечника, поскольку они содержат клетчатку. Одна чашка нарезанной клубники содержит около 3,5 г этого вещества.

В этой ягоде есть нерастворимая клетчатка, именно она помогает поддерживать правильное пищеварение.

Способствует выработке коллагена

Коллаген является самым распространенным белком в организме и является основным строительным материалом для кожи, мышц, костей, сухожилий и соединительных тканей. Он поддерживает здоровье волос, кожи, ногтей и даже суставов.

Один из способов поддержать естественную способность организма вырабатывать коллаген - употреблять витамин С, которого много в клубнике.

Помогает при депрессии

Клубника может помочь облегчить симптомы депрессии. Эта ягода является хорошим источником фолиевой кислоты: одна чашка нарезанной клубники содержит 39,8 мкг этого вещества.

Несколько небольших исследований показали, что люди с депрессией имели более низкий уровень фолиевой кислоты по сравнению с людьми без депрессии. Употребление большего количества этой кислоты полезно при лечении депрессии.

Защищает от болезней сердца

Клубника помогает снизить уровень плохого холестерина и увеличить количество хорошего. Это один из способов защиты от болезней сердца. Клубника также может оказывать положительное влияние на функцию эндотелия (клеток, выстилающих кровеносные сосуды), но в этой области необходимы дополнительные исследования.