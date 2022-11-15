Вот как нельзя оставлять машину на парковке: все совершают эту распространенную ошибку

Почему так не стоит делать

Есть мнение, что с вывернутыми колесами автомобиль не эвакуируют

Некоторые водители считают, что с выкрученными колесами машину не эвакуируют. На самом деле, кран-манипулятор прекрасно удерживает машину при любом положении колес.

Поэтому если, выкручивая руль, вы надеетесь, что эвакуатор не сможет забрать ваш автомобиль, то зря. Лучше соблюдать правила парковки.

Часто при парковке автомобиля на крутом уклоне водители для подстраховаться выворачивающиеся колеса до упора. К тому же считается, если парковаться вниз по склону, то лучше авто ставить на заднюю передачу. Это самый надежный способ фиксации автомобиля на месте.

Можно создать препятствие

Если так припарковаться, то можно создать проблемы другим водителям. Ведь вывернутое колесо может забрать дополнительное пространство, который иногда очень необходим для выезда со стоянки или при маневрах во дворе.

Может сломаться машина

​Также есть автомобили, которые оснащены гидроусилителем руля и часто автомобилисты упираются колесом в бордюр, чтобы зафиксировать машину во время парковки.

Однако при длительной остановке с вывернутыми колесами есть риск, что гидроусилитель руля довольно быстро выйдет из строя. Причиной тому - увеличенная нагрузка на насос усилителя.