Вот как можно спасти скисшее молоко! Потребуется простой ингредиент из магазина

Какое молоко не спасти?

В первую очередь важно учесть, какое само молоко скисло. Если это домашнее молоко от коровы, то оно просто превратится в простоквашу, которую вполне можно потреблять.

Магазинное молоко отличается тем, что скисает гораздо длиннее. Когда это произошло, то оно ни на запах, ни на вкус не будет как простокваша. Почему так?

"Когда корову доят, то в молоко попадают кисломолочные бактерии, которые там всегда живут. Такое молоко долго не хранится, потому что бактерии быстро размножаются. А вот магазинное молоко пастеризуют, в результате чего все бактерии гибнут", - объясняет Репич.

Пастеризованное молоко может храниться без холодильника до недели, а ультрапастеризованное - вообще до шести месяцев. Такое молоко будет не киснуть, а скорее гнить из-за попадания микробов из холодильника.

Можно ли использовать молоко после того, как испортилось?

Если у вас осталось молоко, которое вот-вот выйдет из срока годности, не выбрасывайте его. Ведь в дальнейшем оно может быть использовано для приготовления оладий, например.

Для продления жизни продукта добавьте к нему закваску с живыми кисломолочными бактериями. Ее можно приобрести в аптеке или продуктовом магазине, сделать самостоятельно или использовать другой кисломолочный продукт.

Если вам нравится последний вариант, то на помощь придет ложка кефира или йогурта на литр молока. Оставьте его на ночь. За это время молоко станет более густым и кислым по вкусу. А это значит снова пригодным для потребления!