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Вот как легко проверить, не висят ли на вас чужие кредиты: инструкция

Как быстро проверить свою кредитную историю (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Использование кредитных карт стало настолько повседневным делом, что иногда человек и не замечает, откуда и когда у него появился долг. Следовательно, следует самостоятельно проверить свою кредитную историю и размер долгов, чтобы не росли проценты. Вместе с тем стоит убедиться, что мошенники не взяли на ваше имя кредит.

О том, как проверить свою кредитную историю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.

Проверьте данные в боте "Кредитна история УБКИ"

Телеграмм-бот позволяет не только проверить собственную кредитную историю и кредитный рейтинг, но и:

  • выбрать кредитора, учитывая состояние кредитной истории, и подать заявку на кредит
  • зарегистрировать потерю паспорта, чтобы мошенники не смогли использовать с целью обращения за кредитом от вашего имени
  • подключить услугу "СтатусКонтроль" для эффективного отслеживания своей кредитной истории и управления доступом кредиторов к ней
  • ограничить доступ кредиторов к вашей кредитной истории опцией "FREEZE", чтобы уберечься от мошеннических кредитов
  • контролировать кредитные истории родных с их согласия

Воспользуйтесь приложением "Кредитная история"

Приложение имеет такие же функции, как и вышеуказанный бот. Пользователь может сам выбрать, какой сервис более удобен для него. Загрузить его можно:

Воспользуйтесь приложением Privat24

В меню "Сервисы" выберите раздел "Кредитный рейтинг", а затем - интересующую нас опцию:

  • кредитная история
  • кредитный рейтинг
  • СтатусКонтроль

Зайдите на сайт Украинского Бюро Кредитных историй

Для этого на сайте выберите:

  • в правом верхнем углу сайта нажмите кнопку "Войти"
  • укажите свой финансовый номер телефона и дату рождения или авторизуйтесь с помощью "Дія. Підпис"
  • после авторизации в разделе "Частным лицам" выберите "Кредитная история", а затем - "Получить"
  • внимательно ознакомьтесь с полученными данными, все погашенные кредиты и неактивные кредитные карты обязательно должны иметь статус договора "закрытый", а в случае обнаружения некорректной или ложной информации (например, ошибки по фактам просрочок, информацию о кредитах, которые оформили не вы, не обновленные более 2-х месяцев данные и т. п.) - свяжитесь с уполномоченным банком

Важно, что получить информацию о своей кредитной истории бесплатно можно только один раз в год.

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