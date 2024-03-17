Вот как легко проверить, не висят ли на вас чужие кредиты: инструкция

Использование кредитных карт стало настолько повседневным делом, что иногда человек и не замечает, откуда и когда у него появился долг. Следовательно, следует самостоятельно проверить свою кредитную историю и размер долгов, чтобы не росли проценты. Вместе с тем стоит убедиться, что мошенники не взяли на ваше имя кредит.
О том, как проверить свою кредитную историю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.
Проверьте данные в боте "Кредитна история УБКИ"
Телеграмм-бот позволяет не только проверить собственную кредитную историю и кредитный рейтинг, но и:
выбрать кредитора, учитывая состояние кредитной истории, и подать заявку на кредит
зарегистрировать потерю паспорта, чтобы мошенники не смогли использовать с целью обращения за кредитом от вашего имени
подключить услугу "СтатусКонтроль" для эффективного отслеживания своей кредитной истории и управления доступом кредиторов к ней
ограничить доступ кредиторов к вашей кредитной истории опцией "FREEZE", чтобы уберечься от мошеннических кредитов
контролировать кредитные истории родных с их согласия
Воспользуйтесь приложением "Кредитная история"
Приложение имеет такие же функции, как и вышеуказанный бот. Пользователь может сам выбрать, какой сервис более удобен для него. Загрузить его можно:
в правом верхнем углу сайта нажмите кнопку "Войти"
укажите свой финансовый номер телефона и дату рождения или авторизуйтесь с помощью "Дія. Підпис"
после авторизации в разделе "Частным лицам" выберите "Кредитная история", а затем - "Получить"
внимательно ознакомьтесь с полученными данными, все погашенные кредиты и неактивные кредитные карты обязательно должны иметь статус договора "закрытый", а в случае обнаружения некорректной или ложной информации (например, ошибки по фактам просрочок, информацию о кредитах, которые оформили не вы, не обновленные более 2-х месяцев данные и т. п.) - свяжитесь с уполномоченным банком
Важно, что получить информацию о своей кредитной истории бесплатно можно только один раз в год.