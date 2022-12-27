Вот почему исчезает близость в любых отношениях: всего четыре ошибки

Почему близость в отношениях важна

Здоровые отношения способствуют социальной поддержке, эмоциональному и физическому благополучию и эмоциональной регуляции. И для сохранения таких отношений близость является одним из важных факторов.

Близость в отношениях может разрушаться медленно и постепенно, если партнеры не умеют друг друга слушать, выражать свои желания открыто и говорить о проблемах откровенно.

Положительная привязанность имеет решающее значение для нашего развития и психологического здоровья. Благодаря близости вырабатывается гормон окситоцин, который снижает риск развития посттравматического стрессового расстройства после травмы.

Также окситоцин регулирует иммунную функцию, и помогает заживлять раны и регенерировать ткани, подавляет воспаление и связанные со стрессом иммунные расстройства.

По сути, гормон, который в значительной степени вырабатывается при близости и связи, буквально исцеляет нас внутри.

Что разрушает близость в отношениях

Психолог Джон Готтман назвал в своей книге факторы, которые разрушают любые отношения - "Четыре всадника апокалипсиса отношений". Это - критика, презрение, защита и воздержание.

Но существуют и более тонкие, и даже бессознательно мотивированные модели поведения в отношениях, которые со временем приводят к уменьшению близости, усилению дистресса и чувству изоляции.

Не выражать свои потребности. Многим из нас очень сложно заявлять о своих потребностях - из-за воспитания, трудных условий жизни, психологических и эмоциональных травм. Выражение потребностей может быть пугающим и кажется, что ваш партнер будет подавлен, на него ляжет груз ваших потребностей и что самое частое - вы боитесь быть отвергнутыми.

Однако такое поведение по сути исключает партнера из вашей внутренней жизни, а с другой стороны неявно учит вас тому, что вы не достойны удовлетворения своих потребностей. Постепенно такая модель разрушает близость и создает большую эмоциональную дистанцию между людьми.

Нет искренних извинений или они звучат фальшиво. Правильно извиняться - это важный навык, которому учат обычно в семьях. Если взрослые не извинялись друг перед другом, то и дети в будущем этого делать не станут. Искренние извинения исцеляют отношения и подтверждают более глубокую истину о человеческой природе - что мы все можем совершать ошибки.

Признание ошибок и извинения сигнализируют партнеру, что мы готовы столкнуться с трудными эмоциями, которые приходят с ответственностью.

Также это сообщает, что мы готовы делать работу над ошибками после. И если мы этого не делаем, то партнеры получают сигнал, что не могут доверять нашей честности.

Перенаправление беспокойства. Обычно это выглядит так: "Я не знаю, почему тебя это беспокоит. Меня это совершенно не беспокоит" или: "Я могу делать вот это, но ты делаешь вот так и меня это раздражает".

Когда мы выражаем свою озабоченность, мы хотим быть услышанными и принести изменения в отношения. Если партнер чувствует себя некомфортно, то попытки обратиться с просьбой или вопросом - это их способ борьбы за отношения и попытка уменьшить негативные эмоции.

Если вы отвечаете на просьбы партнера обсудить какие-то модели вашего поведения перенаправлением, то рискуете оставить его неуслышанным и одиноким. Это мешает конструктивному обсуждению и подавляет желание приблизиться к вам.

Неспособность распознать и ответить взаимностью на попытки контакта. Вы приходите домой уставшие и рассеянные. Ваш партнер вас ждал, он рад видеть и хочет что-то с вами обсудить или спланировать. Например, ужин в пятницу или поход на выходных. А вы настолько устали, что не можете об этом думать прямо сейчас. И отвечаете, что не знаете или не можете принять решение прямо сейчас. Или говорите, что поговорите об этом позже.

Такие ответы правдивы и честно передают ваши ощущения, но они оставляют партнера и его энтузиазм в подвешенном состоянии. Вам не обязательно нужно соглашаться на все, что вам предлагают и брать на себя обязательства. Но ответ на конкретную просьбу расплывчатыми фразами может создать дистанцию и навредить вашей близости.

Когда партнер предлагает вам что-то сделать вместе, он предлагает близость. Он сигнализирует, что скучал, ждал и хочет провести время вместе. В ответ он хотел бы услышать, что ваши желания совпадают. Неспособность распознать или отреагировать на сигнал, который способствует установлению связи, может подать посыл, что вы не заинтересованы.