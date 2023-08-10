Вот почему ваши волосы секутся: эти причины вам даже в голову не приходили

Вы недостаточно подпитываете и увлажняете волосы

Одна из самых частых причин посеченных кончиков - сухость волос. Когда волосам не хватает влаги, они становятся ломкими и кончики начинают раздваиваться. Если такое произошло с вашими волосами, то для вас есть две новости - хорошая и плохая.

Плохая - восстановить такие кончики уже не получится и придется максимально состричь всю длину.

Хорошая - после стрижки вы можете приложить усилия, чтобы неприятность не повторилась. Вам нужно подпитывать и увлажнять волосы и для этого отлично подойдут специальные средства - маски, масла, кремы. Желательно, чтобы в составе было кокосовое масло, миндальное или макадами.

Особый уход нужен волосам летом из-за сухого воздуха на улице и зимой, во время морозов, сухого воздуха в помещении.

Вы неправильно питаетесь

Для здоровья волос имеет большое значение, что вы едите и пьете. И в вашем рационе должно быть достаточно продуктов с влагой и витаминами. Например, овощей, фруктов и воды.

ВОЗ рекомендует ежедневно съедать не менее 400 г фруктов и овощей для стабильной работы всего организма.

Также стоит обратить внимание, чтобы ваш рацион был сбалансирован. А это значит, что в нем должно быть достаточное количество белков, жиров, углеводов, клетчатки и витаминов.

Вы неправильно сушите волосы

Для волос необходимо полотенце с пушистой махрой. Но самое большое значение имеет то, как вы им пользуетесь. Если активно тереть волосы даже самым мягким полотенцем, проблем не избежать.

Волосы будут ломаться, а кончики посекутся. Поэтому - полотенце вам нужно, чтобы просто дать лишней влаге в него впитаться. Помните, что мокрые волосы очень уязвимы.

Страдают волосы и от постоянного использования горячего воздуха. Постарайтесь чаще выставлять на своем фене невысокую температуру - например, 60 градусов. Сушить волосы вы будете немного дольше, но и вреда принесете им меньше.

Вы часто используете утюжки и плойки

Высокие температуры наносят сильный удар волосам, а использование плойки или утюжка быстро сделают кончики посеченными.

Отказываться от красоты, конечно же, не стоит. Но старайтесь не использовать горячий воздух очень часто и выбирайте более щадящий режим при низких температурах. И обязательно - используйте специальную термозащиту.

Стрижка тупыми ножницами

Еще одна причина, которая приводит ваши волосы в беспорядок - это использование тупых ножниц. Для стрижки кончиков ножницы или машинка должны быть очень острыми. Иначе - ситуация может стать еще более печальная.

Поэтому, никогда не стригите кончики самостоятельно и доверьтесь профессионалу, которому вы доверяете.