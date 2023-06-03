Вот почему собаки наклоняют голову: ответы вас удивят

Собака пытается вас лучше слышать

Хотя слух у собак достаточно острый, но все же не идеальный. Поэтому они могут наклонять голову в сторону, чтобы понять, откуда этот звук.

Так же часто и мы так делаем, чтобы лучше услышать и понять нашего собеседника.

Визуальный контакт

Собаки - очень социальные животные, так же как и люди. Четырехлапым очень важен зрительный контакт с владельцем. Вы, наверное, замечали, что любимец смотрит вам в глаза, всякий раз, когда вы ее гладите или собираете на прогулку. Поэтому, возможно, питомец наклоняет голову, чтобы установить с вами визуальный контакт.