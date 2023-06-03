Ось чому собаки нахиляють голову: відповіді вас здивують

Якщо у вас є собака, то ви могли неодноразово помітити, як він мило нахиляє голову набік, коли чує ваш голос. Багато господарів і не здогадуються, чому улюбленці це роблять.
Про те, чому собаки нахиляють голову розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.
Хоча слух у собак достатньо гострий, але ж не ідеальний. Тому вони й можуть нахиляти голову набік, щоб зрозуміти, звідки цей звук.
Так само часто і ми так робимо, щоб краще почути та зрозуміти нашого співрозмовника.
Собаки - дуже соціальні тварини, так само як і люди. Чотирилапим дуже важливий зоровий контакт із власником. Ви, напевно, помічали, що песик дивиться вам в очі, щоразу, коли ви його гладите або збираєте на прогулянку. Тому, можливо, улюбленець нахиляє голову, щоб встановити з вами візуальний контакт.
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