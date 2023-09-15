Вот почему нужно есть томаты каждый день: 5 причин, о которых вы не знали

Помидоры - это популярные в Украине овощи, которые обладают многими полезными свойствами и могут сделать нас здоровее.

Почему нужно есть томаты каждый день, рассказала диетолог Анжелина Хули изданию Very Well.

Чем полезны помидоры

Сырые помидоры богаты витамином С, который осветляет кожу и борется с воспалениями.

Эти овощи при приготовлении выделяют много антиоксидантов, таких как ликопин, которые могут защитить от рака.

Помидоры обладают различными преимуществами и способствуют здоровью сердца, когнитивных функций (мозга) и здоровью простаты.

Не имеет значение, как вы будете есть помидоры, сырыми или приготовленными, они принесут вам существенную пользу.

"Разнообразие — это ключ к успеху, и это касается любых фруктов и овощей. Старайтесь есть их по-разному приготовленными", - сообщила диетолог.

Питательные свойства томатов

Один сырой помидор среднего размера содержит примерно 22 калории и менее одного грамма жира. В нем естественно низкий уровень натрия и низкий гликемический индекс: всего 6 миллиграммов натрия и 3 грамма сахара. В одном помидоре содержится около полстакана воды, что делает его отличным продуктом для восполнения жидкости.

Некоторые антиоксиданты, такие как ликопин, лютеин и зеаксантин, легче усваиваются организмом именно при приготовлении помидоров. Антиоксиданты могут помочь в борьбе со свободными радикалами, нестабильными молекулами, которые повреждают клетки организма и могут привести к раку.

Почему нужно есть томаты

Они поддерживают здоровье сердца

В томатах очень много калия, который поддерживает работу сердца.

Томаты помогают восстанавливаться после физических упражнений

Помидоры содержат несколько электролитов, которые необходимы для основного функционирования клеток. По словам диетолога, калий, натрий, магний и фтор в помидорах могут помочь уменьшить мышечные боли и усталость от физических упражнений после тренировки.

Томаты служат профилактикой деменции

Калий помогает питать сердце и играет роль в функционировании нервов во всем организме. Одно недавнее исследование показало, что люди, которые потребляли больше калия и меньше натрия, имели лучшие когнитивные функции.

Томаты помогают сбалансировать уровень сахара в крови

Помидоры могут помочь контролировать уровень сахара в крови у людей с диабетом. Содержание клетчатки помогает регулировать уровень сахара в крови и работу кишечника. У этого фрукта также низкий гликемический индекс, поэтому он может быть хорошей закуской, чтобы избежать резкого скачка уровня сахара в крови.

Томаты помогают с профилактикой рака простаты

Приготовление помидоров может снизить содержание витамина С, но увеличивает доступность нескольких важных антиоксидантов, которые могут защитить от рака.

"Особенно для мужчин, ликопин действительно полезен, поскольку помогает уменьшить любые проблемы, связанные с простатой, и может действительно защитить от рака", - сказала эксперт.