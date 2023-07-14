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Вот почему энергетические напитки убивают, и кому их пить категорически нельзя

Почему "энергетики" вредны (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Энергетические напитки - очень опасны для здоровья. Они вредят не только взрослым, но и несовершеннолетним детям, которые могут их без проблем купить.

К каким последствиям может привести частое употребление энергетических напитков и почему дети не должны их пить, сообщают на польском ресурсе Stronazdrowia.

Что такое энергетики и как они работают?

Энергетические напитки - это безалкогольные напитки, обычно газированные и сладкие, содержащие большие дозы кофеина, а также витамины (преимущественно из группы В), производные аминокислот и растительные экстракты. Их задача стимулировать центральную нервную систему и тем самым снизить утомляемость, сократить время реакции и повысить концентрацию и выносливость.

Энергетические напитки обычно также содержат большое количество сахара, который должен улучшить их вкус, добавить энергии и усилить действие кофеина. В то же время это влияет на калорийность напитка, в котором может содержаться 57 ккал на 100 мл.

Первый энергетический напиток появился в США в 1949 году и назывался Dr. Enuf. В Европе они были впервые представлены в 1987 году. Затем рынок расширился по всему миру, став очень популярным после запуска Red Bull в 1997 году.

С тех пор рынок энергетических напитков растет очень быстрыми темпами, что привлекло внимание ученых и врачей к побочным эффектам от употребления єтих "шипучек". В некоторых странах, например, в США продажа энергетических напитков запрещена лицам моложе 21 года.

Почему "энергетики" опасны?

Основная задача энергетиков – дать быстрый "энергетический заряд" за счет сочетания стимуляторов и усилителей энергии. Исследования подтверждают, что содержащийся в них кофеин улучшает память и настроение, а также повышает бдительность.

Хотя производители гарантируют безопасность употребления напитков, ученые десятилетиями изучают их влияние на организм человека. В то время как эпизодическое употребление свойств энергетических напитков не должно навредить здоровому взрослому человеку, детям и подросткам, которые, к сожалению, составляют большую группу покупателей, а также беременным женщинам пить энергетические напитки вообще нельзя.

Чрезмерное потребление энергетических напитков может привести к судорогам, сердечной аритмии, коме и поражению печени. Описаны также случаи летального исхода, связанные с приемом большого количества энергетических напитков.

На протяжении многих лет исследователи наблюдали ряд побочных эффектов⁣, вызванных слишком частым употреблением напитков, богатых кофеином.

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