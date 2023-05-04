Вот почему у вас болит голова утром после пробуждения: названы причины

Часто утром можно проснуться с головной болью, которая будет сопровождать вас несколько часов, если вообще не весь день. К этой боли следует внимательно прислушиваться, потому что она может свидетельствовать об определенных проблемах.

Работа сменами

Исследования обнаружили, что головная боль утром может быть вызвана нарушением циркадного ритма, когда естественные биологические часы организма не работают из-за сменной работы.

Из-за расхождения между вашими естественными биологическими часами и временем сна вы можете недосыпать, что может спровоцировать головную боль, когда вы просыпаетесь.

Расстройства сна

Нарушения сна могут вызвать головные боли, так как та же часть мозга, которая контролирует сон и настроение, также контролирует боль в теле. Бессонница является одной из основных причин утренней мигрени. Другие проблемы со сном, например нарколепсия, сомнамбулизм, могут способствовать головным болям.

В таких случаях следует обратиться к врачу, чтобы решить свою проблему со специалистом.

Ментальные и физические проблемы со здоровьем

Депрессия и тревога являются основными причинами хронической утренней головной боли. Кроме того, некоторые лекарства и кофеин часто вызывают головную боль и мигрень.

Иногда головная боль может являться признаком более серьезного заболевания. Одним из главных признаков опухоли головного мозга является головная боль, а также проблемы со зрением или речью и изменения в психических функциях.

Поэтому если ваша головная боль слишком сильная и перманентная, то лучше не терять времени и обратиться за консультацией врача.

Как избавиться от головной боли утром

Несколько действенных способов для борьбы с утренней болью: