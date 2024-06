Вот почему яблочный уксус так полезен: его 5 преимуществ

Читайте также, топ-5 продуктов, из которых можно получить пробиотики, и зачем они нашему организму.

Кстати, диетолог развеял главный миф о фастфуде, который любят украинцы.

В материале использованы данные из следующих ресурсов: OPSS: Apple Cider Vinegar in Dietary Supplements, UChicago Medicine: Debunking health benefits of apple cider vinegar, Journal of Functional Foods: Beneficial effects of Apple Cider Vinegar on weight management, Viscer in overweight or obese subjects receiving restricted calorie diet.