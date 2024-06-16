Диетолог развеял главный миф о фастфуде, который любят украинцы

Шаурма - это одно из самых популярных уличных блюд в Украине, хотя происходит из стран Ближнего востока. В нашей стране она давно получила признание и многие ее обожают. Но полезно ли это блюдо?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Strona Zdrowia.

Шаурма это здоровое блюдо или нет?

Диетолог Роб Гобсон полностью защищает этот фастфуд.

"В нем есть мясо и овощи, поэтому он полностью полезен", – говорит эксперт.

Люди считают шаурму очень вкусной и пригодной для разных случаев, говорит Роб Хобсон, эксперт по вопросам питания.

Шаурма – очень универсальное блюдо. Ее едят целыми семьями, болельщики после матчей, студенты и люди, возвращающиеся с ночных вечеринок.

"Начнем с того, что это восточно-средиземноморская кухня, которая в принципе здорова – там есть много зерновых, нежирных кусков мяса, много овощей и тому подобное", – сказал диетолог.

Какую шаурму выбирать

Это уличное блюдо может быть здоровым, но многое зависит от вас.

Просто нужно больше внимания уделять деталям. Жирное мясо, много соли в специях, соусах и маринаде, плюс картофель фри и лаваш – калорийная бомба, которая также не подходит для давления.

Выбирайте шаурму с куриным мясом, то есть нарезанную кубиками курицу-гриль, а не донер.

Ешьте цельнозерновой хлеб или лаваш, чтобы получить чуть больше клетчатки.

Ищите соусы на томатной основе, например сальса, вместо густого майонезного соуса попросите йогуртовый соус.

Всегда выбирайте овощи и салаты в качестве начинки, такие как острый зеленый перец, помидоры, листья салата, лук, капуста, огурец и т.д.

Вы также можете добавить рис или кус-кус вместо картофеля фри или вообще отказаться от лаваша.

Традиционная турецкая шаурма действительно очень полезна и питательна, она полностью соответствует принципам здорового питания.