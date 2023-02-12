Вот чем нужно заниматься в свободное время, чтобы оставаться продуктивным: советы от Билла Гейтса

Известный бизнесмен и филантроп признался, что в определенный момент своей карьеры полностью посвящал время работе и жертвовал часами сна и досуга. Так продолжалось до тех пор, пока Гейтс не осознал контрпродуктивность подобной практики.

Ведь это чревато истощением, потере вдохновения, разочарованием, серьезным выгоранием и значительно снизить уровень производительности.

В конце концов, Гейтс понял, что сон действительно важен, и на свободное время и любимые занятия тоже следует находить часы, что помогает "проветрить" голову, восстановить мозг и снизить уровень стресса.

Так, свободное время предприниматель советует использовать для занятий, которые не только приносят удовольствие и расслабляют, но также добавляют мотивации, вдохновляют и развивают продуктивность. И вот Билл Гейтс озвучил пять предложений на этот счет.

Мытье посуды

Как признался миллиардер, у него есть ритуал, помогающий лучше спать, которого он придерживается каждый вечер, поскольку знает, что хороший ночной сон очень важен для энергии и защиты мозга от снижения когнитивных функций.

А состоит он из мытья посуды по вечерам, что является простым и механическим занятием, позволяющим вам перестать думать, расслабиться и быть гораздо спокойнее, чтобы быстрее засыпать и соответственно получше высыпаться.

Спорт

Физические упражнения полезны не только для вашего тела, физического здоровья и увеличения мышечной массы, но очень полезны для поддержания молодости мозга, его бодрости и активности, о чем говорят различные исследования.

Сам Билл Гейтс рассказал, что предпочитает теннис и гольф, поскольку считает такие виды спорта расслабляющими, но также заставляющими быть внимательным и думать о том, что ему нужно для победы.

Чтение книг

Ни для кого не секрет, что создатель Microsoft является поклонником чтения, и он читает не только бизнес-книги, но и многие другие жанры литературы: все от биографий до научной фантастики. Плюс к этому, Гейтс также следит за новостями и читает все, что попадается под руку.

Развивающие игры

Помимо занятий спортом и чтения, предприниматель любит играть в такие игры, как Bridge, сосредотачиваясь на карточных и настольных играх, заставляющих думать, работать в команде и использовать свои навыки, чтобы разработать лучшую стратегию для победы над оппонентами.

Эти игры также помогают при принятии более эффективных решений.

Общение с людьми, которые вас вдохновляют

Гейтс неоднократно говорил, что важно быть окруженным людьми, которыми вы восхищаетесь, которые вдохновляют и могут научить чему-то новому. Такая концепция касается всех людей: от коллеги по работе, школьного учителя или друга, который является экспертом в интересующей вас теме.