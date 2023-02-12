Вот чем нужно заниматься в свободное время, чтобы оставаться продуктивным: советы от Билла Гейтса

Билл Гейтс, американский мультимиллиардер и основатель компании Microsoft, поделился рекомендациями о способе проведения досуга, позволяющему во время отдыха от работы и повседневной рутины одновременно оставаться продуктивным и поддерживать себя "в тонусе".
Об этом пишет журнал GQ.
Известный бизнесмен и филантроп признался, что в определенный момент своей карьеры полностью посвящал время работе и жертвовал часами сна и досуга. Так продолжалось до тех пор, пока Гейтс не осознал контрпродуктивность подобной практики.
Ведь это чревато истощением, потере вдохновения, разочарованием, серьезным выгоранием и значительно снизить уровень производительности.
В конце концов, Гейтс понял, что сон действительно важен, и на свободное время и любимые занятия тоже следует находить часы, что помогает "проветрить" голову, восстановить мозг и снизить уровень стресса.
Так, свободное время предприниматель советует использовать для занятий, которые не только приносят удовольствие и расслабляют, но также добавляют мотивации, вдохновляют и развивают продуктивность. И вот Билл Гейтс озвучил пять предложений на этот счет.
Как признался миллиардер, у него есть ритуал, помогающий лучше спать, которого он придерживается каждый вечер, поскольку знает, что хороший ночной сон очень важен для энергии и защиты мозга от снижения когнитивных функций.
А состоит он из мытья посуды по вечерам, что является простым и механическим занятием, позволяющим вам перестать думать, расслабиться и быть гораздо спокойнее, чтобы быстрее засыпать и соответственно получше высыпаться.
Физические упражнения полезны не только для вашего тела, физического здоровья и увеличения мышечной массы, но очень полезны для поддержания молодости мозга, его бодрости и активности, о чем говорят различные исследования.
Сам Билл Гейтс рассказал, что предпочитает теннис и гольф, поскольку считает такие виды спорта расслабляющими, но также заставляющими быть внимательным и думать о том, что ему нужно для победы.
Ни для кого не секрет, что создатель Microsoft является поклонником чтения, и он читает не только бизнес-книги, но и многие другие жанры литературы: все от биографий до научной фантастики. Плюс к этому, Гейтс также следит за новостями и читает все, что попадается под руку.
Помимо занятий спортом и чтения, предприниматель любит играть в такие игры, как Bridge, сосредотачиваясь на карточных и настольных играх, заставляющих думать, работать в команде и использовать свои навыки, чтобы разработать лучшую стратегию для победы над оппонентами.
Эти игры также помогают при принятии более эффективных решений.
Гейтс неоднократно говорил, что важно быть окруженным людьми, которыми вы восхищаетесь, которые вдохновляют и могут научить чему-то новому. Такая концепция касается всех людей: от коллеги по работе, школьного учителя или друга, который является экспертом в интересующей вас теме.
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