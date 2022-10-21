Орландо Блум рассказал поразительную историю украинской рекордсменки: завоевала Кубок мира во время войны

Орландо Блум разместил на своей странице в Instagram публикацию со страницы Катерины Садурской, где чемпионка рассказала о том, как готовилась к соревнованиям и с какими трудностями она столкнулась.

"Чувствую огромное уважение к Катерине Садурской. Она выиграла две золотые медали для своей страны, и сделала это, несмотря на войну. Пожалуйста, прочитайте и поделитесь ее историей", - написал Орландо Блум.

Под своими словами он добавил сердечки в цветах украинского флага. Блум с начала полномасштабного вторжения России неоднократно высказывал поддержку Украине.

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Садурская рассказала, что она посвящает все свои победы украинским защитникам и гордится своими достижениями, но ей сложно чувствовать себя счастливой из-за жестокой войны, которую Россия ведет против Украины.

"Моя родина все еще в состоянии войны и в эти дни Россия усилила свои террористические акты по всей стране. Совсем скоро я встречусь с родными и друзьями и адаптируюсь к другой реальности с сиренами, взрывами и поврежденными зданиями", - пишет спортсменка.

Фото: instagram.com/sadurskaterina

Она признается, что ехала на чемпионат без каких-либо ожиданий, так как вся ее подготовка была испорчена, как, впрочем, и весь год в принципе. Во время тренировок в Турции она поняла, что ей будет сложнее, чем обычно, так как тело и разум сильно пострадали от того, что она пережила дома. А потом она заболела еще и коронавирусом.

После всего этого она нашла силы вернуться к тренировкам и даже достичь успеха.

Фото: instagram.com/sadurskaterina

Катерина Садурская - украинская спортсменка, выступает в синхронном плавании, фридайвингу. Родилась в Николаеве, но проживает в Харькове.

Трехразовая бронзовая чемпионка мира по водному спорту, двухразовая чемпионка и многоразовая призерка чемпионатов Европы по водным видам спорта.

В 2021 году получила серебряную медаль на чемпионате мира по фридайвингу. В 2022 - первое место на чемпионате мира по фридайвингу.