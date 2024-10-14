Организуйте стирку правильно: 10 советов по облегчению быта

Создать систему сортировки

Существует несколько способов сортировки белья, которые облегчают выбор необходимого режима и средств для стирки. Среди наиболее популярных систем сортировки следующие:

Сортировка по цвету. Этот метод предполагает распределение одежды на темное, светлое и полотенца (их нужно стирать отдельно). Такая сортировка помогает избежать переноса красителя на светлые вещи при стирке.

Этот метод предполагает распределение одежды на темное, светлое и полотенца (их нужно стирать отдельно). Такая сортировка помогает избежать переноса красителя на светлые вещи при стирке. Сортировка по типу ткани. Обычно этот способ заключается в распределении вещей на одежду из деликатных тканей, полотенца и другую повседневную одежду.

Но какой бы способ вы ни выбрали, он будет работать только тогда, когда его используют регулярно.

Расставить корзины для грязной одежды в комнатах

Вместо того чтобы тратить время на сбор грязной одежды по всем поверхностям в каждой комнате, можно поставить корзины или коробки в нескольких местах дома, в которые будет бросаться грязная одежда в течение недели.

Важно, чтобы карманы одежды были пустыми, а молнии - застегнутыми. Так вещи не повредятся при стирке. А загрязненные участки на одежде можно обозначить прищепками.

Этот способ подготовки одежды к стирке может быть более эффективным для большой семьи, чем метод сортировки на категории. Каждый член семьи может быть ответственным за то, чтобы принести корзину в стиральную машинку и загрузить одежду.

Выделить корзину для вещей в химчистке

Нет ничего хуже, чем ошибочно забросить одежду в стиральную машину и испортить ее. Если у вас есть вещи, которые нельзя стирать, лучше отсортировать их в отдельную коробку, а затем отнести в химчистку.

Подбирать одежду из одного материала

Организовать стирку гораздо проще, если большинство вашей одежды имеет более или менее одинаковый состав ткани. Например, метод сортировки по категории по цвету действительно работает, если вы сортируете вещи из одного материала.

Если у вас есть значительная коллекция шелковых вещей или кашемировые свитера, вам понадобится отдельная сортировочная корзина для них.

Использовать календарь или напоминание

График выполнения домашних обязанностей может стать ответом на вопрос, как лучше организовать процесс стирки. Определите день, когда следует сменить постельное белье, постирать полотенца или сезонную одежду.

Облегчить стирку можно с помощью графика или напоминаний (иллюстративное фото: Freepik)

Впрочем, гораздо легче постирать одну-две небольшие кучки белья несколько раз в неделю, чем сражаться с горой белья на выходных. Также рекомендуют стирать вещи утром или вечером - тогда они успеют высохнуть за день или ночь.

Использовать сетчатые мешки

Сетчатые мешки для белья, которые можно бросать в стиральную машину для стирки мелких вещей или одежды из тонкого материала, таких как носки и детскую одежду, сэкономят время и сохранят покой.

Больше никаких потерянных носков или дырочек в одежде - поместив вещи из деликатной ткани в мешок, вы защитите материал во время стирки.

Отделить вещи для регулярного ношения

Некоторые вещи, например, теплые свитера, не нуждаются в стирке после каждого одевания. Но они все равно впитывают пот, так что не стоит хранить их с другими, абсолютно чистыми вещами.

Лучше отвести отдельную полочку или корзину для вещей, которые можно одевать несколько раз до ношения. В конце недели переберите слегка загрязненные вещи, проверьте их на наличие пятен и определите, действительно ли они нуждаются в стирке.

Маркировать постельное белье по размеру

Чтобы облегчить распределение выбранного постельного белья по размеру, на этикетке можно сделать простую маркировку перманентным маркером. Так можно быстрее сориентироваться, в какую комнату отнести постель.

Сразу развешивать выстиранное белье

Определенные шаги в стиральной рутине должны быть своевременными - например, сушка одежды. Развешивание вещей после стирки поможет предотвратить появление неприятного запаха и плесени, поэтому уменьшит усилия для очищения одежды.

Складывать сухую одежду стопками

Складывание сухой одежды стопками - действенный способ рассортировать вещи на любые категории. Например, таким способом можно отделить вещи каждого члена семьи или разложить одежду по назначению.

Это поможет быстро переместить вещи для хранения на нужные полки.