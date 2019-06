Організатор UPark Festival розповів про фестивальну культуру в Україні і примхи світових зірок

Українські меломани цілий рік чекали на цю подію. Напевно тому усвідомити, що до UPark Festival залишилося менше місяця виходить не відразу. А між тим, в Sky Family Park, який з 16 по 19 липня прийматиме один з найбільш очікуваних фестивалів року, вже щосили готуються до монтажу сцени і розважальних зон. Ще якісь три тижні й в парку відтворять унікальний фестивальний світ прямо посеред української столиці. Тут будуть зони для активних ігор і ідеальних селфі, затишні прохолодні лаунжи з крижаними коктейлями, розваги для найменших фестивальників і величезний басейн. Але найголовніше - концертні лайви, які представлять учасники фестивалю. Серед артистів UPark Festival цього року: Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Rag'n'Bone Man, Bring Me the Horizon, Nothing But Thieves, MØ, AJR, Ivan Dorn, MISSIO, SWMRS і Pale Waves. Про те чого варто провести таку гучну музична подія і як формується лайнап UPark Festival розповідає його організатор Микола Ісидоров.

В чому "фішка" UPark Festival?

UPark - фестиваль європейського формату, де акцент робиться в першу чергу на хорошій музиці. Саме вона - фішка фестивалю. Уже третій рік ми привозимо в Україну живі шоу кращих артистів сучасності, але одночасно з цим намагаємося не забувати і про нових цікавих музикантів, навіть якщо масово ті поки не дуже відомі українському слухачу.

За супер-лайв цього року відповідатимуть брати Лето зі своїм зоряним ешелоном Thirty Seconds to Mars, британські металкорщики Bring Me The Horizon, уже улюблені українцями Nothing But Thieves, зірки південноафриканського хіп-хопу Die Antwoord, наш Іван Дорн і один з найкращих майстрів соул-балад Rag'n'Bone Man.

Новачків представлять інді-рокери з Нью-Йорка AJR, електронний дует MISSIO, манчестерські музиканти Pale Waves, каліфорнійці SWMRS і зірка західних фестивалів, на яку вже давно чекають і в Україні - MØ.

На які аспекти організатори орієнтуються при виборі груп на фестиваль?

Тут все просто: шоу має бути таким, щоб ми самі були готові заплатити за нього гроші, а потім ні секунди не шкодувати про своє рішення. Наприклад, з комерційної точки зору минулорічний виступ Massive Attack був для нас не дуже вигідним, але з естетичної - це була справжня аудіо-візуальна насолоду, і я впевнений - у цьому зі мною погодиться багато хто. Наприклад, Святослав Вакарчук ще стоячи біля пульта на стадіоні Динамо написав у своєму твіттері, що це був найкращий концерт, який він взагалі бачив в Україні, і я думаю: це була чиста правда.

На якому рівні, на вашу думку, фестивальна культура в Україні в порівнянні з іншим світом?

Порівнювати великі європейські фестивалі з українськими не має сенсу. Наша фестивальна культура тільки починає формуватися завдяки таким подіям як UPark Festival, в той час, як той же Sziget пройде цього літа в Угорщині вже 26-й раз. Одне можу сказати точно: ми намагаємося сформувати такий лайнап, щоб він був цікавий не тільки резидентам України, але і гостям з інших країн. У минулому році на UPark Festival приїжджали гості з Білорусі, Польщі, Німеччини. Сподіваюся, список цих країн з кожним роком буде тільки рости.

Які приблизно суми стоять на кону при організації фестивалю?

Це комерційна інформація, яку я волію залишити при собі. Скажу тільки, що зробити фестиваль - дуже дорого. Але ми справляємося.

Які найдивніші примхи зустрічаються в райдерах артистів? І хто навпаки був найскромнішими?

Найхвилююча частина для організаторів - технічні райдери артистів. Як я вже говорив, основну ставку ми робимо на круті лайви, тому не дивно, що майже всі учасники везуть в Україну тонни обладнання. Bring Me The Horizon обіцяють фестивальний комплект, який вже пройшов перевірку великими європейськими фестивалями, такими як, наприклад, Lollapalooza в Стокгольмі. Це дві фури техніки і світла, подіуми і піротехніка. Під час шоу команда буде використовувати спеціальне конфетті, вогняні пістолети, дим-машини різної конфігурації та ручні спалахи. До того ж, спеціально для фестивальних сетів гурт розробив світлове шоу, яке також привезе до Києва.

Rag'n'Bone Man теж приїжджає з повним набором інструментів, які спеціально для шоу доставить фура, виступатиме Рорі в супроводі двох бек-вокалісток.

На час виступу Thirty Seconds to Mars сцена фестивалю перетвориться - на ній буде побудовано спеціальний "язик" довжиною у 7 метрів. Гурт везе з собою надувні кулі, прапори, конфетті, піротехніку. І найголовніше - унікальну звукову систему. Повинно бути голосно і видовищно.

Die Antwoord вже з ранку знадобиться допомога асистента по костюмах, тому що під час самого шоу вони планують змінити більше ніж 20 сценічних образів. Одним словом, на нас чекає безліч цікавих завдань.

До речі, про Die Antwoord... Напевно, саме їхні запити і в побутовому плані досить нестандартні?

Це правда. У нас вже був досвід роботи з цим артистом. Гримерку для них довелося прикрашати плюшевим килимком і великими м'яким іграшками, а доповнювати антураж - машиною з мильними бульбашками, букетами жовтих квітів і рослинами, що просто звисали зі стелі. Найдивнішою примхою було прохання встановити клітини зі зміями, ящірками, щурами, кониками та іншими гадами, але і його ми це, звичайно, теж виконали.

Погодьтеся, на тлі всього цього прохання Bring Me The Horizon передбачити простір для ігрової приставки і монітора, або 20 надувних іграшок для басейну, які попросив Джаред Лето, виглядають дуже скромно.

Чий виступ чекаєте найбільше?

Я чув, що Rag'n'Bone Man дуже крутий в живому виконанні, поки у мене немає підстав не вірити цьому. Дуже цікаво оцінити його експресивний соул-блюз особисто. Також я дуже чекаю на виступ американського електронного дуету MISSIO. У цих хлопців вийшов просто відмінний альбом, із задоволенням почую його наживо. Ну і звичайно - це Thirty Seconds to Mars - гурт, на виступах якого я був неодноразово, і який своїми концертами кожного разу доводить, що статус одних з найкрутіших музикантів сучасності належить їм по праву.

Кого б хотіли бачити серед відвідувачів UPark Festival в цьому році?

Цього літа ми пішли від стадіонного формату заходу до більш фестивального, що дозволило нам зробити наповнення локації більш різноманітним: у нас буде великий басейн, зручні лаундж-зони, безліч крутих фотозон, для дітей працюватиме ціле ігрове містечко "Парк дитячого періоду". Тому цього року на UPark я сподіваюся побачити абсолютно всіх шанувальників класних лайвів і якісної музики, незалежно від їхнього віку.

UPark Festival пройде в Києві з 16 по 19 липня