Полный список стран, в которых можно сдать НМТ: список

Украинские выпускники смогут сдать НМТ в 32 странах. Для этого за границей создадут 57 временных экзаменационных центров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию МОН.

В каких странах украинские выпускники смогут сдать НМТ

"Тестирование будут проводить в специально оборудованных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные УЦОКО. А следовательно, вступительные испытания традиционно будут проходить на основе прозрачности и справедливости - независимо от того, где именно участники будут их проходить", - отмечают в ведомстве.

Основная сессия НМТ за рубежом состоится в этих странах: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.

Больше деталей о локациях за границей, а также количестве свободных мест для сдачи НМТ можно узнать по ссылке.

География стран, в которых можно будет сдать НМТ (скриншот)

"Количество мест для участия в тестировании за рубежом ограничено. Если все места в конкретном городе или стране будут заняты, эта локация больше не будет доступна для выбора", - отмечают в МОН.

Они также отмечают, что до 15 апреля можно обновить в персональном кабинете локацию для сдачи НМТ, если вы подобрали более удобный для вас временный экзаменационный центр.

Важно учесть, что некоторые локации будут доступны только в рамках дополнительной сессии НМТ, которая будет проходить с 11 по 19 июля.

Напомним, что регистрация на НМТ проходит до 11 апреля.