OPPO представила в Україні два нових смартфона в лінійці Reno

OPPO почала продаж нової серії смартфонів Reno4 в Україні

На українському ринку нова Reno4 серія буде представлена двома смартфонами

Бренд смарт-пристроїв ОРРО оголосив про лонч Reno4 серії, представивши на українському ринку нові смартфони: Reno4 Pro і Reno4 Lite.

Як відзначають в компанії, нова Reno4 серія оснащена інноваційними функціями камери, швидкою зарядкою 65 Вт SuperVOOC 2.0, і розширює межі уявлення про те, що може запропонувати сучасний гаджет.

"Ми раді представити серію смартфонів ОРРО Reno4 на українському ринку. Успадкувавши сміливий дух серії Reno, Reno4 серія виходить за рамки звичних функцій і можливостей. Вона покликана спонукати користувачів до розкриття творчого потенціалу. Нова Reno4 серія смартфонів ідеально показує ідею ОРРО пропонувати орієнтований на користувача продукт і оновлений користувальницький досвід", - заявив під час презентації генеральний директор ОРРО AED Україна Генрі Ван.

Згідно з інформацією в релізі компанії, Reno4 Pro має товщину 7,7 мм і важить близько 165 г, що робить його найтоншим пристроєм у своєму ціновому діапазоні. Він також оснащений зігнутим 3D-екраном і великим акумулятором з технологією швидкої зарядки 65 Вт SuperVOOC 2.0.

Reno4 Pro оснащений зігнутим 3D-екраном, має ергономічну форму з вигином у 55,9 градуси, забезпечує комфортне відчуття в руці і запобігає випадковому натисканню. 6,5-дюймовий Super AMOLED дисплей забезпечує вид "без кордонів".

Крім того, смартфон може похвалитися співвідношенням екрану до корпусу 92,01% і більшою щільністю пікселів, а його максимальна яскравість досягає 1,100 ніт. Він також відповідає світовим стандартам догляду за очима згідно з сертифікації TÜV Rheinland, захищаючи ваші очі навіть при використанні телефону в нічний час.

Завдяки новій технології OPPO CMF (колір, матеріал, обробка) корпус смартфонів Reno4 серії має матове покриття, для того, щоб на поверхні не залишалися відбитки пальців і подряпини.

Як розповідають в компанії, ОРРО Reno4 серія має ряд цікавих функцій зйомки. За допомогою функції 960 fps Розумна Уповільнена Зйомка ви зможете знімати, фіксуючи кожну деталь і кожен рух. Для тих, хто хоче знімати оригінальні ролики, функція AI Кольорове Портретне Відео — ідеальний варіант. До того ж з модним монохромним відео ви можете грати з квітами, залишаючи в кадрі червоні, зелені або сині об'єкти, а решта — в чорно-білих відтінках.

Крім того, режим Ultra Steady Video був оновлений до Ultra Steady Video 3.0. Режими Ultra Steady Video і Ultra Steady Video Pro доповнює функція Front Steady Video, яка забезпечує стабілізацію фронтальної камери.

Reno4 Lite покликаний стати експертом в області портретної фотографії. Гаджет може похвалитися подвійною фронтальною камерою з додатковим ефектом боке для створення групових селфі, а також 6 портретними АІ-модулямя.

OPPO також прагне продовжувати впроваджувати інновації й пропонувати нові й удосконалені рішення для швидкої зарядки. У липні 2020 OPPO представили нову технологію 125 Вт зарядки. На цей раз OPPO наближають майбутнє з допомогою 65 Вт SuperVOOC 2.0, яка доступна на Reno4 Pro.

Підтримуючи технологію 65 Вт Flash Charge, акумулятор Reno4 Pro ємністю 4000 маг може бути повністю заряджений за 36 хвилин. Всього 5 хвилин зарядки достатньо, щоб протягом 4 годин переглядати відео на YouTube на Reno4 Pro. А за 10 хвилин підзарядки ви отримаєте 49% заряду акумулятора.

SuperVOOC 2.0 використовує інноваційну двоелементну конструкцію зі швидкою зарядкою, де два акумулятори з'єднані послідовно для поділу напруги 10В, так що максимальне напруження, яке повинен витримувати кожен акумулятор, становить 5В. Це означає, що навіть якщо ви заряджаєте свій телефон і паралельно дивіться відео або граєте в ігри, це не несе ніякої шкоди для пристрою.

Щоб гарантувати безпечну зарядку смартфона Reno4 Pro, технологія OPPO 65 Вт SuperVOOC 2.0 пропонує п'ять рівнів захисту. Reno4 Pro також пройшов сертифікацію швидкої зарядки від TÜV Rheinland. Цьому сприяла прихильність високим стандартам безпеки і прагнення долати кордони знову і знову. Система зарядки OPPO VOOC Flash була визнана більш ніж 157 мільйонами користувачів з моменту її появи у 2014 році.

Згідно з результатами тесту лабораторії OPPO, режим надвисокого роздільного енергозбереження Супер енергозберігаючий режим дозволяє Reno4 Pro спілкуватися в WhatsApp протягом 1,5 години або здійснювати дзвінки протягом 77 хвилин. Супер нічний режим очікування забезпечує споживання тільки 2% заряду батареї, поки ви спите вночі, тому вам не доведеться турбуватися про те, що ваш телефон вранці виявиться розрядженим.

OPPO інвестують 7 млрд доларів в R&D для створення екосистеми інтелектуальних пристроїв, у тому числі AI, AR, big data та інших передових технологій.

Наявність на ринку

В Україні ОРРО Reno4 серія смартфонів вже доступна для користувачів на сайтах і в мережах партнерських магазинів Comfy, Фокстрот, Eldorado, ROZETKA, АЛЛО, Citrus, F5, KTC та інших.

Reno4 Pro (8 ГБ RAM + 256 ГБ ROM) доступний у двох кольорах: Галактичний Синій і Зоряна Ніч за ціною 17 999 гривень.

Reno4 Lite (8 ГБ RAM + 128 ГБ ROM) буде доступний в двох кольорах — Чарівний Синій і Матовий Чорний за ціною 11 999 гривень.

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