Операция на сердце с помощью робота: в Украине провели уникальное вмешательство (фото)

Какую болезнь удалось преодолеть

В прошлом году у 44-летнего Сергея из Волыни обнаружили стенокардию. Сначала ему назначили медикаментозное лечение, которое на время помогло.

Однако через несколько месяцев Сергею стало хуже.

"У меня была настолько жгучая боль и одышка, что не мог подняться на третий этаж. О физических нагрузках вообще забыл. Я даже не мог помочь жене донести тяжелые пакеты от магазина до машины - это уже было мне не по силам", - рассказывает он.

Сергей обратился к врачам в предынфарктном состоянии (фото: facebook.com/1tmolviv)

В Больнице Святого Пантелеймона медики установили диагноз - ишемическая болезнь сердца. К моменту обращения одна из главных артерий в сердце Сергея была сужена на 80%. То есть кровоснабжение этим сосудом уже почти отсутствовало.

Состояние Сергея было предынфарктным, поэтому он нуждался в срочной операции на сердце.

Как прошла операция

Кардиохирурги приняли решение оперировать Сергея с помощью робота Da Vinci.

"Такой способ вмешательства имеет ряд преимуществ: маленькие проколы вместо больших разрезов, точность выполнения и быстрая реабилитация. Несмотря на это, еще никто в Украине не выполнял операции на сердце с применением робота-хирурга", - пишут на странице медучреждения.

Через четыре маленьких прокола кардиохирурги добрались до сердечной мышцы, отделили артерию от волокон миокарда, освободили сосуд и таким образом восстановили полноценное кровоснабжение.

Операция длилась три часа и прошла успешно. На четвертые сутки Сергей уехал домой без жалоб.

Первая операция с помощью робота прошла успешно (фото: facebook.com/1tmolviv)

"Наша команда очень счастлива! Это был долгий путь к проведению такого вмешательства, но мы справились. И сейчас мы уже готовимся к следующему рабочему вмешательству на сердце", - говорит проведший операцию кардиохирург Роман Домашич.