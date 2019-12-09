Небезпечний для Землі астероїд виявився активним: усі подробиці

Астероїд Бенну виявився активним (фото: pixabay.com)

Дослідники проаналізували дані про астероїд Бенну

Вчені проаналізували дані від міжпланетної станції OSIRIS-REx, яка досліджувала 500-метровий астероїд Бенну, що знаходиться біля Землі. Про це повідомляє журнал Science.

Дослідники виявили три великих викиди частинок пилу з поверхні астероїда. Це сталося 6 і 19 січня, а також 11 лютого 2019 року. Крім того, передбачається, що викид частинок був і в інші дати.

Фахівців зацікавили джерела даних викидів і розмір відлетілих частинок пилу. Крім того, їх цікавила траєкторія руху частинок космічного тіла.

Вчені з'ясували, що від астероїда відлетіли частки діаметром від менш 1 до 10 сантиметрів. При цьому швидкість їх руху коливалася від менш 0,05 до 3 метрів в секунду.

Убуток маси астероїда з 31 грудня по 18 лютого 2019 року, включаючи три великих викиди, склав близько одного кілограма, а середня швидкість втрати маси - 10-4 м в секунду.

Дослідники з'ясували, що найбільші викиди відбувалися з південної півкулі астероїда, а також з його середини. При цьому деякі частинки космічного тіла поверталися назад на астероїд.

Вважається, що викиди можуть відбуватися через зіткнення астероїда з метеоритами, дегідратації (зневоднення) філлосілікатів (солеобразні природні хімічні сполуки), і вибухового руйнування порід.