Небезпечний холестерин: скільки яєць можна з'їдати на тиждень

Яйця - це унікальний і корисний продукт. Вони багаті білком, вітамінами, мінералами і корисними жирами. Багато дієтологів вважають, що яйця корисні не всім і взагалі їх багато їсти не можна.

У нашому матеріалі читайте, яка ж кількість яєць в тиждень вважається безпечним і корисним.

Прекрасний продукт для сніданку

Яйця в будь-якому вигляді прекрасно підходять для сніданку. Ви можете з'їдати 2-3 штуки без всякого сумніву. Вчені з'ясували, що вживання цього продукту вранці на 30% знижує ризик переїдання протягом дня.

Ця кількість яєць в ранковий прийом їжі підходить для абсолютно здорової людини. Якщо у вас підвищений холестерин - вам така формула не підходить.

Для довідки

Одне яйце містить близько 180 мг ЛПНП, в той час, як денна норма становить 300 мг. Тому, незважаючи на користь, людям з підвищеним холестерином варто вживати їх в їжу вкрай акуратно.

Кому варто бути обережним

Людям з підвищеним холестерином можна регулярно їсти яйця, але не більше 4 штук на тиждень. Пам'ятайте, що шкода криється у високому вмісті холестерину в жовтку - надмірна кількість цієї речовини здатне підвищувати рівень холестерину в крові.

Підводячи разом можна сказати, що здоровим людям можна з'їдати до 20 штук яєць в тиждень, якщо є проблеми з холестерином - то 4 штуки.