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Опасный холестерин: сколько яиц можно съедать в неделю

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Суббота 11 декабря 2021 20:40
Опасный холестерин: сколько яиц можно съедать в неделю Фото: Сколько яиц можно есть в неделю (frepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Яйца - это уникальный и полезный продукт. Они богаты белком, витаминами, минералами и полезными жирами. Многие диетологи считают, что яйца полезны не всем и вообще их много есть нельзя.

В нашем материале читайте, какое же количество яиц в неделю считается безопасным и полезным.

Прекрасный продукт для завтрака

Яйца в любом виде прекрасно подходят для завтрака. Вы можете съедать 2-3 штуки без всякого сомнения. Ученые выяснили, что употребление этого продукта утром на 30% снижает риск переедания на протяжении дня.

Это количество яиц в утренний прием пищи подходит для абсолютно здорового человека. Если у вас повышен холестерин - вам такая формула не подходит.

Для справки

Одно яйцо содержит порядка 180 мг ЛПНП, в то время как дневная норма составляет 300 мг. Поэтому, несмотря на пользу, людям с повышенным холестерином стоит употреблять их в пищу крайне аккуратно.

Кому стоит быть осторожным

Людям с повышенным холестерином можно регулярно есть яйца, но не более 4 штук в неделю. Помните, что вред кроется в высоком содержании холестерина в желтке - чрезмерное количество этого вещества способно повышать уровень холестерина в крови.

Подводя итого можно сказать, что здоровым людям можно съедать до 20 штук яиц в неделю, если есть проблемы с холестерином - то 4 штуки.

Напомним, что врач дала список продуктов, богатых белком, нужных каждому.

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