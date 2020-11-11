В чем опасность использования одной маски много раз: дело не в коронавирусе

Можно ли использовать одну маску много раз (иллюстративное фото: canva.com)

Ношение одной и той же маски чревато заражением не только коронавирусом

В Украине с начала пандемии существенно взлетели цены на маски. За одну единицу раньше просили до 40 гривен. Сейчас они стали более доступны, но многие продолжают пользоваться одними и теми же одноразовыми масками по несколько раз. Врач-инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, в чем опасность превращения одноразовой маски в "многоразовую". И проблема не только в коронавирусе.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины "Коронавирус инфо", медик ответила на вопрос, что будет, если носить маску более одного раза. По мнению врача, так повышается вероятность подцепить множество других инфекций, которые остаются живыми на маске в течение длительного времени.

"Это наша беда: положили в карман, поносили, где-то она полежала в машине на переднем сидении, вышли – опять ее надели. Маска – это не только защита именно от коронавируса, она накапливает в себя, потому что самое грязное место у человека – это рот", – говорит Голубовская.

Также врач отметила, что на маске может прятаться целый "букет" инфекционных возбудителей. Особенно опасно носить использованные ранее маски в период респираторных заболеваний.

"Мы выдыхаем в эту маску, потом она где-то там лежит – это неправильно", – сказала врач.

Можно ли использовать одну маску много раз

Напомним, что ранее водителям рассказали, почему не нужно вешать маску на зеркало авто. Проблема не только в вирусе.

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