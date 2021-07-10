Дуже небезпечна морська тварина: що потрібно знати про медуз кожному

У медуз відсутні мізки та серце – і ще кілька органів. І на 95% вони складаються з води. Ще у них є зуби й у багатьох – деяка кількість небезпечної отрути. Зуби у бероїдних гребінчастих медуз сотні - вони виглядають як вії в кілька рядів і допомагають їм жувати здобич.

А ось нервових систем у медуз дві та обидві мають різні функції. Ще у медуз є очі, а у деяких видів кількість органів зору досягає 24 штук.

Медузи з'явилися на Землі близько 650 мільйонів років тому й у деяких видів є нескінченний цикл – вони можуть нескінченно переходити від юної особини до дорослої та назад багато разів. На думку палеонтологів, медузи на Землі з'явилися навіть раніше динозаврів.

Саме отруйна істота на Землі – Австралійська коробчата медуза. Їх тіло вкрите щупальцями нематоцистами - це крихітні стріли, які наповнені отрутою.

Будь-яка тварина і людина вмирає протягом декількох хвилин після дотику до цих стріл. Мацаки можуть бути досить довгими.

Найбільша медуза у світі з левовою гривою. Її довжина може досягати до 30 метрів. Група медуз може спокійно перекинути 10-тонну рибальський човен. Найважча - Nemopilema nomurai, її вага може досягати 150-200 кг, а найменша – іруканджі, розмір їх купола близько 1 см. Однак це маленькі медузи дуже отруйні.

Ще медузи можуть знищувати собі подібних і використовувати їх в їжу. А отруйні клітини медуз можуть залишатися активними навіть через кілька тижнів після смерті тварини. Тому чіпати мертвих медуз на пляжах не рекомендується.

На планеті є місце, де живе кілька мільйонів медуз - це озеро в Палау. В середньому там 3-5 медуз на один кубометр води. Жодного хижака в цьому озері не залишилося, а медузи там втратили жалкі клітини та стали безпечними.

Більшість медуз має форму парасольки або дзвону. Вони прозорі або напівпрозорі – це маскування від хижаків. Деякі види містять люмінесценцію і можуть світитися в темряві.

Дихають медузи всім тілом, поглинаючи розчинений у воді кисень, а відходи життєдіяльності вони видаляють через рот, оскільки інших отворів на їх тілі немає.

Вчені стверджують, що зростання популяції медуз починається в тих місцях, де є проблеми з екологією. Вони починають заповнювати ті водойми, в яких з різних причин вимирають інші морські тварини.

У деяких країнах медуз вживають в їжу. Їх висушують і солять, а потім нарізають соломкою.

Медузи можуть стати причиною зупинки атомних електростанцій, які знаходяться на узбережжях. Для охолодження резервуарів станції використовують морську воду, а медузи потрапляють в резервуари разом з нею.

З жалких клітин деяких видів медуз виготовляють лікарські препарати, зокрема - ліки для регулювання кров'яного тиску.