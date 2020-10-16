Чи небезпечно довго носити маску: Ляшко розповів про нові дослідження та розвіяв фейки

Медичні маски не мають негативних наслідків для здоров'я людини та не представляють загрози для шкіри навіть при тривалому носінні. У МОЗ України подібні повідомлення в мережі назвали фейком, причому небезпечним в умовах пандемії через COVID-19.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 16 жовтня в ході онлайн-брифінгу наголосив, що маски є необхідним засобом для захисту людини від вірусу. Про це передали в прес-службі МОЗ у Facebook.

Також він зазначив, що ефективність носіння засобів індивідуального захисту доведена численними дослідженнями та закликав не вірити чуткам.

Так, неправдива інформація про маски, яку масово розганяють в інтернеті, на практиці призводить до ще більшого зараження довірливих людей коронавірусом.

Ляшко наголосив, що сертифіковані медичні маски не обмежують потрапляння кисню в організм людини. Їх використовують медики в усьому світі.

Крім того, санітарний лікар відзначив результати досліджень, які підтвердили відсутність негативних наслідків для здоров'я від носіння маски навіть у людей з хронічними захворюваннями легень. А скарги на задишку або нестачу повітря "списав" лише на "суб'єктивне відчуття", адже насправді показники насиченості крові киснем не змінюються.

Як розповів заступник міністра, дослідження також показали, що маска не тільки зменшує кількість вірусів, що виділяє хворий на COVID-19, але і дозволяє захистити від проникнення вірусу в організм людини, яка носить маску.

"Як показали останні дослідження, тяжкість перебігу коронавірусної хвороби серед іншого залежить і від кількості вірусу, який при контакті проникає в організм. Чим менше вірусу, тим більше ймовірність, що хвороба протікатиме легше", - заявив Ляшко.

Раніше косметологи пояснили, як позбутися від "максне" під час пандемії через коронавірус. Мова йде про висипи, гнояки, вугри та подразнення, які спричинені тривалим носінням маски.

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