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Небезпечніше коронавірусу: світу загрожує нова пандемія

STYLERКоронавірус    31.05.2020 - 18:29
Небезпечніше коронавірусу: світу загрожує нова пандемія
Нова пандемія - людство може загинути (фото: РБК-Україна)

Людей закликають готуватися до нової потенційної пандемії

Вчені пророкують пандемію, наслідки якої можуть значно перевершити гучний коронавірус. Популярний британський учений Майкл Грегор вважає, якщо людство не почне вести себе інакше, то найближчим часом може загинути половина населення Землі.

Потенційним джерелом спалаху нової хвороби він називав птахофабрики. Там утримують мільйони курей в "жахливих умовах". Про це інформує видання Daily Mail.

Грегор випустив на цю тему книгу, де є безліч посилань на різні наукові дослідження. В ній пандемію COVID-19 він називає "легкою репетицією на двійку". Адже це ніщо, якщо порівнювати з потенційною небезпекою, яка виходить від бройлерів.

Джерелами смертельних для людини вірусів Грегор вважає тварин. Наприклад, туберкульоз прийшов від кіз, кір - від кіз і овець, віспа - від верблюдів, проказа - від водяних буйволів, коклюш - від свиней, а черевний тиф - від курей.

Щоб уникнути пандемії пташиного грипу, Грегор радить знищити всіх курей у світі або ж змінити умови їх вирощування. Також вчений радить не годувати курей противірусними препаратами, через які виробляються стійкі до них штами. Він стверджує, поки на світі є птахи, будуть і пандемії. Тому має сенс відмовитися від споживання м'яса.

Нагадаємо, що Україна відмовляється розробляти вакцину від коронавірусу.

Ми писали, що розкрито справжнє походження коронавірусу 2020.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Коронавірус
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