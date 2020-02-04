Небезпечніше, ніж думали: з'явилися страхітливі дані про вірус з Китаю

Коронавірус з Китаю виявився небезпечнішим, ніж передбачалося - після хвороби не виробляється імунітет. Поки науковці продовжують досліджувати новий штам 2019-nCoV, на 4 лютого офіційно повідомляється про зараження 20 630 осіб з 23 країн. Від вірусної пневмонії померло 427 осіб, 636 - одужали.

Дослідники прийшли до висновку, що людина, яка перенесла небезпечний коронавірус з Уханя після одужання може заразитися повторно. Цю інформацію підтвердив Держкомітет Китаю у справах охорони здоров'я.

Зазначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розцінює спалах вірусу 2019-nCoV, як епідемію з численними осередками, а не як пандемію.

Чим небезпечна відсутність імунітету від коронавіруса

Так, людина, котра перенесла будь-який штам грипу, вже не заразитися цим вірусом. А ймовірність захворіти вітрянкою або кором залишається на все життя, хоч і дуже низька.

Коронавірус же небезпечний сам по собі, а захворіти повторно ще страшніше. Хворий страждає від лихоманки з високою температурою, з'являється кашель, важко дихати. Боротьба з вірусом триває близько тижня, що сильно вимотує організм.

Симптоми коронавіруса, групи ризику, як уберегтися

Головними симптомами є лихоманка, підвищена температура та ускладнене дихання. При цьому ШКТ симптоми (нудота, блювота, діарея) відсутні.

В групі ризику коронавіруса літні люди з ослабленим через інші хвороби організмом (хвороби серця, діабет, нещодавно перенесений інсульт тощо).

Щоб захиститися від інфекцій, медики радять: