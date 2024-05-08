Внучка Софии Ротару закрутила новый роман: фото бойфренда

Как выглядит парень

Девушка заинтриговала черно-белым фото в объятиях с бойфрендом, на котором она позировала в блестящем платье.

Рядом с ней стоял мужчина в черном костюме и солнцезащитных очках.

Соня поздравила мужчину с днем рождения и назвала его "своей любовью". Вместо слова "любовь", она использовала смайлик в виде красного сердечка.

Судя с подписи девушка больше не одинока.

Фото: Соня Евдокименко и ее новый парень (instagram.com/iamsofiaeve)

Больше никаких подробностей о своем новом бойфренде Евдокименко не уточняла. Впрочем, девушка и раньше не афишировала свои любовные романы.

Что известно о модели

Внучке легендарной украинской певицы Софии Ротару - Соне Евдокименко всего 22 года. Девушка уже ведет самостоятельную жизнь - переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.

Известно, что Соня Евдокименко с 2020 года встречалась со старшим на 13 лет IT-предпринимателем Денисом Ждановым. Однако уже в октябре прошлого года появилась информация, что пара больше не вместе.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)