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Внучка Софии Ротару закрутила новый роман: фото бойфренда

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Татьяна Самарук

Внучка украинской певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко нашла нового бойфренда. Девушка показала фото в объятиях с загадочным парнем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Сони Евдокименко.

Как выглядит парень

Девушка заинтриговала черно-белым фото в объятиях с бойфрендом, на котором она позировала в блестящем платье.

Рядом с ней стоял мужчина в черном костюме и солнцезащитных очках.

Соня поздравила мужчину с днем рождения и назвала его "своей любовью". Вместо слова "любовь", она использовала смайлик в виде красного сердечка.

Судя с подписи девушка больше не одинока.

Фото: Соня Евдокименко и ее новый парень (instagram.com/iamsofiaeve)

Больше никаких подробностей о своем новом бойфренде Евдокименко не уточняла. Впрочем, девушка и раньше не афишировала свои любовные романы.

Что известно о модели

Внучке легендарной украинской певицы Софии Ротару - Соне Евдокименко всего 22 года. Девушка уже ведет самостоятельную жизнь - переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.

Известно, что Соня Евдокименко с 2020 года встречалась со старшим на 13 лет IT-предпринимателем Денисом Ждановым. Однако уже в октябре прошлого года появилась информация, что пара больше не вместе.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

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Ротару