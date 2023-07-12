Обновлять или выбрасывать. Что делать с COVID-сертификатами после отмены карантина

С 1 июля 2023 года в Украине больше не действуют ограничения в связи с пандемией COVID-19 . Это означает, что ношение масок и проверка сертификатов о вакцинации не являются необходимыми.

А что делать с сертификатами о вакцинации от коронавируса? Ответ на этот вопрос дали на странице Минздрава в Facebook .

В каких случаях сертификат может понадобиться

Предоставлять документ для посещений публичных мест больше не нужно.

Однако каждое государство самостоятельно принимает решение о введении карантинных ограничений, поэтому перед поездкой за границу проверьте условия для въезда.

Да, большинство европейских стран сняли карантинные ограничения при пересечении границы. Однако более отдаленные государства и острова могут все еще требовать либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации. Это, в частности, касается Сейшельских и Багамских островов, Танзании, Туниса.

Продолжать ли вакцинацию

Вакцинация против COVID-19 может быть проведена по решению врача и по желанию пациента. Она рекомендована, но совсем не обязательна.

В Украине пациенты могут получить, прежде всего, базовый курс вакцинации - две дозы для двудозных вакцин и одна доза для однодозной.

По желанию человек может продолжить курс вакцинации от коронавируса (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Для восстановления иммунной защиты против COVID-19 организма в Минздраве рекомендуют получить бустерные дозы. Это может быть два курса ревакцинации.

Нужен ли отрицательный результат теста на COVID-19 при госпитализации

Отмена карантинных ограничений не означает полного исчезновения вируса. Поэтому, если вам необходимо планово госпитализироваться, нужно проводить тестирование на COVID-19.