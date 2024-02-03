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Онлайн-встречи для приемных родителей: Фонд Ахметова запустил новый проект

Суббота 03 февраля 2024 18:11
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Онлайн-встречи для приемных родителей: Фонд Ахметова запустил новый проект Онлайн-встречи для приемных родителей: Фонд Ахметова запустил новый проект (фото: pixabay)
Автор: Илона Свиридова

Новый формат практических и полезных встреч со специалистами, который пригодится родителям-воспитателям детских домов семейного типа, усыновителям, опекунам, приемным родителям, начинает Фонд Рината Ахметова.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Теплые встречи" - не просто событие, это онлайн-пространство для поддержки, обсуждения важных вопросов, получения ценных знаний и навыков, практических упражнений для восстановления ресурсов. Мероприятие будет проводить Наталья Басараб, эксперт Фонда, воспитательница ДБСТ, тренер Киевского городского центра социальных служб.

Первая встреча состоится в пятницу, 9 февраля, с 14:00 до 15:00, онлайн на платформе Teams - полностью бесплатно и удобно, ведь подключиться можно с любого комфортного места.

Зарегистрируйтесь по ссылке https://forms.gle/zRWjAceu1DxaYd4x9

Во время мероприятия Наталья поможет участникам спланировать год, задать цели, расскажет, как искать ресурсы для восстановления сил, а также ответит на их вопросы.

Фонд Рината Ахметова с 2008 года помогает родителям, стремящимся принять ребенка в семью или уже это сделали. Следите за обновлением программы "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - нет!", благодаря которой более 10 тысяч детей обрели новые семьи. Больше https://akhmetovfoundation.org/s/197e64

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