ua en ru
Пт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Онемение конечностей. Комаровский рассказал, когда этот симптом становится тревожным звоночком

Пятница 06 октября 2023 13:22
UA EN RU
Онемение конечностей. Комаровский рассказал, когда этот симптом становится тревожным звоночком Почему немеют конечности (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Евгений Комаровский

Онемение конечностей - это довольно распространенный симптом у взрослых людей. Чаще всего он вызван действием на нерв. А вот то, что именно влияет на этот нерв, может отличаться.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео доктора Комаровского объясняет, когда следует обратить внимание на этот симптом.

Это не диагноз

В первую очередь важно знать, что онемение конечностей - это не диагноз. Это только симптом, который может быть как единичным, так и одним из многих симптомов определенной болезни.

Основные причины онемения:

  • определенное положение руки или ноги, когда человек сидит или лежит в одной позе и таким образом пережимает нерв
  • травмы
  • грыжи межпозвонковых дисков
  • расстройство периферического кровообращения при определенных болезнях
  • укусы насекомых
  • отморожение
  • ожоги
  • низкий уровень витамина В12
  • определенные кожные болезни и т. п.

Если вы почувствуете общую слабость, паралич, нарушение или потеря сознания, головокружение, интенсивную головную боль, проблемы с речью в сочетании с онемением конечностей, сразу обращайтесь к врачу.

В любом случае не пытайтесь избавиться от онемения действием холодных или горячих температур. Поскольку вы не чувствуете температуру предмета, можно легко получить ожог или обморожение части тела.

Если у вас диагностированы болезни, связанные с определенными воспалительными процессами, и на этом фоне возникает онемение, снижение выраженности онемения является критерием эффективного лечения.

Раньше мы рассказывали, может ли развиться аппендицит, если есть фрукты с косточками.

Читайте также, действительно ли белый сахар может влиять на появление прыщей.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровя Комаровский