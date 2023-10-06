Онімініня кінцівок. Комаровський розповів, коли цей симптом стає тривожним дзвіночкои
Оніміння кінцівок - це доволі поширений симптом у дорослих людей. Найчастіше він викликаний дією на нерв. А от те, що саме впливає на цей нерв може відрізнятися.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео доктора Комаровського пояснює, коли варто звернути увагу на цей симптом.
Це не діагноз
Насамперед важливо знати, що оніміння кінцівок - це не діагноз. Це лише симптом, який може бути як поодиноким, так й одним із багатьох симптомів певної хвороби.
Основі причині оніміння:
- певне положення руки чи ноги, коли людина сидить чи лежить в одній позі та таким чином перетискає нерв
- травми
- грижі міжхребцевих дисків
- розлад периферичного кровообігу при певних хворобах
- укуси комах
- відмороження
- опіки
- низький рівень вітаміну В12
- певні шкірні хвороби тощо
Якщо ви відчуєте загальну слабкість, параліч, порушення чи втрата свідомості, запаморочення, інтенсивний головний біль, проблеми з мовленням в поєднанні з онімінням кінцівок, відразу звертайтеся до лікаря.
У жодному разі не намагайтеся позбутися від оніміння дією холодних чи гарячих температур. Оскільки ви не відчуваєте температуру предмета, можна легко отримати опік чи обмороження частини тіла.
Якщо у вас діагностовано хвороби, які пов'язані з певними запальними процесами, і на цьому фоні виникає оніміння, зниження виразності оніміння є критерієм ефективного лікування.
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