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Онімініня кінцівок. Комаровський розповів, коли цей симптом стає тривожним дзвіночкои

П'ятниця 06 жовтня 2023 13:22
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Онімініня кінцівок. Комаровський розповів, коли цей симптом стає тривожним дзвіночкои Чому німіють кінцівки (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Євген Комаровський

Оніміння кінцівок - це доволі поширений симптом у дорослих людей. Найчастіше він викликаний дією на нерв. А от те, що саме впливає на цей нерв може відрізнятися.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео доктора Комаровського пояснює, коли варто звернути увагу на цей симптом.

Це не діагноз

Насамперед важливо знати, що оніміння кінцівок - це не діагноз. Це лише симптом, який може бути як поодиноким, так й одним із багатьох симптомів певної хвороби.

Основі причині оніміння:

  • певне положення руки чи ноги, коли людина сидить чи лежить в одній позі та таким чином перетискає нерв
  • травми
  • грижі міжхребцевих дисків
  • розлад периферичного кровообігу при певних хворобах
  • укуси комах
  • відмороження
  • опіки
  • низький рівень вітаміну В12
  • певні шкірні хвороби тощо

Якщо ви відчуєте загальну слабкість, параліч, порушення чи втрата свідомості, запаморочення, інтенсивний головний біль, проблеми з мовленням в поєднанні з онімінням кінцівок, відразу звертайтеся до лікаря.

У жодному разі не намагайтеся позбутися від оніміння дією холодних чи гарячих температур. Оскільки ви не відчуваєте температуру предмета, можна легко отримати опік чи обмороження частини тіла.

Якщо у вас діагностовано хвороби, які пов'язані з певними запальними процесами, і на цьому фоні виникає оніміння, зниження виразності оніміння є критерієм ефективного лікування.

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здоровя Комаровский