"Вони лютують, вони нас ненавидять": маріуполець розповів про жахи "фільтрації"

Житель Маріуполя Сергій, який до війни працював викладачем в Приазовському державному технічному університеті на кафедрі зварювання розповів про "фільтрацію", через яку йому довелося пройти перед визволенням з заблокованого міста.

Що таке "фільтрація"

Сергій розповів, що людей заводять в кімнату, де починається допит, потім фотографують, знімають відбитки, сканують документи. Потім лишається чекати на "вирок".

"Заводять у кімнату, там сидить такий хлопчик з такими "вумними" очима і питає мене: "А де ви працюєте? А як? А як ви працюєте?". Дивиться, попливеш ти чи ні. Я кажу: "Я - професор, працюю в універі". Далі питання: "А що ви викладаєте? А скільки студентів? Ну добре", - розповів 60-річний маріуполець.

З телефона треба видаляти все

Окупанти обов'язково перевіряють телефон, тому треба видаляти все - фото, переписки. Бо це може стати приводом для катувань і розстрілів.

"Все дивляться: "Вотсап", "Вайбер" - місяць, другий місяць, до того. Тому всі фото, всі листування, усе це треба видалити", - каже він.

Окупант побачив в телефоні професора фото студентів у військовій формі, зроблені ще до війни.

"Ну от і все, і пішло, і поїхало: "Давайте, пройдем, та ви - засланий козачок. Ми тебе зараз на підвал, потім в поле тебе виведемо, розстріляємо. Ти ж з ними, ти - теж військовий, ти нас ненавидиш", - розповів Сергій.

Сказав "Стріляйте" і молився

Чоловік додав, що в машині у нього були мати й діти. Він мовчав і молився.

"Я молюсь Богу, от і все. Кажу: "Ну стріляйте, тобі дадуть героя Росії, що ти діда в 60 років розстріляв, давай стріляй", - сказав Сергій.

На кожному блокпосту перевертають речі, перевіряють все. На деяких блокпостах чеченці, дагестанці, які навіть не розуміють, що написано в українському паспорті, але дивляться все одно. Такі блокпости найжорсткіші.

"Фільтрацію придумали в ДНР"

"Фільтрація" - це Маріуполь чи Мангуш, чи Нікольське. "Фільтрацію" придумала "ДНР", вони лютують, вони нас ненавидять. І таке чув: "А якщо ти викладач, чому ти не навчив студентів, що треба було "нациків", "бандерівців" вбивати. Ти в усьому винен, що ця війна... Ти - такий поганий викладач, тебе треба розстріляти", - додав маріуполець.

Його пощадили, а от з молодшими чоловіками поводилися жорсткіше. Їх роздягали на морозі, дивилися наколки.

Нагадаємо, що Маріуполь перебуває в облозі з початку березня, за місто тривають бої.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив 21 квітня, що Росія створила навколо заблокованого нею Маріуполя чотири "фільтраційні табори" для чоловіків, що перебувають у місті.