"Они лютуют, они нас ненавидят": мариуполец рассказал об ужасах "фильтрации"
Житель Мариуполя Сергей, который до войны работал преподавателем в Приазовском государственном техническом университете на кафедре сварки рассказал про "фильтрацию", через которую ему пришлось пройти перед освобождением из заблокированного города.
Об этом пишет Радио Свобода.
Что такое "фильтрация"
Сергей рассказал, что людей заводят в комнату, где начинается допрос, потом фотографируют, снимают отпечатки пальцев, сканируют документы. Потом остается ждать "приговора".
"Заводят в комнату, там сидит такой мальчик с такими "вумными" глазами и спрашивает меня: "А где вы работаете? А как? А как вы работаете?". Смотрит, поплывешь ты или нет. Я говорю: "Я профессор, работаю в универе". Далее вопрос: "а что вы преподаете? А сколько студентов? Ну хорошо", - рассказал 60-летний мариуполец.
С телефона надо удалять все
Оккупанты обязательно проверяют телефон, поэтому надо удалять все фото, переписки. Потому что это может стать поводом для пыток и расстрелов.
"Все смотрят: "Вотсап", "Вайбер" - месяц, второй месяц, до того. Поэтому все фото, все переписки, все это надо удалить", - говорит он.
Оккупант увидел в телефоне профессора фото студентов в военной форме, сделанные еще до войны.
"Ну вот и все, и пошло, и поехало: "Давайте, пройдем, да вы - засланный казачок. Мы тебя сейчас на подвал, потом в поле тебя выведем, расстреляем. Ты же с ними, ты - тоже военный, ты нас ненавидишь", - рассказал Сергей.
Сказал "Стреляйте" и молился
Мужчина добавил, что в машине у него были мать и дети. Он молчал и молился.
"Я молюсь Богу, вот и все. Говорю: "Ну стреляйте, тебе дадут героя России, что ты деда в 60 лет расстрелял, давай стреляй", - сказал Сергей.
На каждом блокпосту переворачивают вещи, проверяют все. На некоторых блокпостах чеченцы, дагестанцы, которые даже не понимают, что написано в украинском паспорте, но смотрят все равно. Такие блокпосты самые жесткие.
"Фильтрацию придумали в ДНР"
"Фильтрация" - это Мариуполь или Мангуш, или Никольское. "Фильтрацию" придумала "ДНР", они лютуют, они нас ненавидят. И такое слышал: "А если ты преподаватель, чему ты не научил студентов, что надо было "нациков","бандеровцев" убивать. Ты во всем виноват, что эта война... Ты - такой плохой преподаватель, тебя надо расстрелять", - добавил мариуполец.
Его пощадили, а вот с младшими мужчинами вели себя жестче. Их раздевали на морозе, смотрели наколки.
Напомним, что Мариуполь находится в осаде с начала марта, за город продолжаются бои.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 21 апреля, что Россия создала вокруг заблокированного ею Мариуполя четыре "фильтрационных лагеря" для мужчин, находящихся в городе.
Ранее мы писали, что семья мариупольцев смогла выбраться через Россию в Европу.