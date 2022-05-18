"Вони в раю, вони разом": сім'я українських героїв загинула на Азовсталі (відео)

Сім'я Таранів загинула на Азовсталі з різницею в три тижні. Спочатку не стало Віталія - його пораненого вбило бомбою в госпіталі, а потім в бою загинула і його дружина Алла. У них залишився трирічний син Данило.

Про це говориться в сюжеті ТСН .

Віталій Таран загинув 15 квітня. А напередодні вони зустрілися після півторамісячної розлуки. Жінка бігла під вибухами до шпиталю, де лежав поранений чоловік. А вже наступного дня на шпиталь росіяни скинули бомбу.

Вони мені вислали це фото, що вони побачилися. Які вони щасливі. Вони дуже худі були. Їсти вже нічого, вода - технічна", - розповідає мама Віталія Ролана Бондаренко.

Аллу до чоловіка покликало серце

Друг Віталія Олександр Загуменний каже, що за день до його загибелі вона бігла, щоб побачити його.

"Якесь таке покликання серця було, що вона побігла туди", - каже Олександр.

На останньому відео для мами і сина Данилка Віталій казав, що вже одужує.

"Привіт, мій рідний. Обіймаю, думаю про тебе, який ти мужній. Але 15 квітня його вже не було. Він не прочитав це", - розповідає крізь сльози мама.

Аллі пропонували виїхати, але вона не хотіла залишати чоловіка. А через три тижні рашисти вбили і її.

"Вона - геройка"

Мама Віталія розповідає, що писала всім хлопцям і дівчатам, щоб її там підтримували. Алла ж попросила жінку не "писати нічого за неї ,бо вона дуже сильна".

"Вона геройка, вона неймовірна дівчина. В Азові таких багато. В житті таких треба пошукати", - каже Ролана Бондаренко.

Віталію було 36, Аллі - 33. Вони родом з Красногорівки Донецької області. У полку "Азов" вони майже від початку створення. Спочатку були волонтерами, а потім отримали посади - Алла була діловодом, Віталій займався фінансами.

Забрати їхні тіла зараз неможливо. Мама Віталія каже - може, доведеться ідентифікувати по ДНК.

"Мої діти. Їм зараз добре. Вони в раю, вони разом", - плаче мама бійця.

Ролана Бондаренко молиться за порятунок захисників Азовсталі. Вона теж була у полку Азов, звільнилася в листопаді.

Навіть після загибелі вона продовжує писати сину.