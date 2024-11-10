Омолодите свой огород: что такое известкование почвы и чем оно полезно

Значение известкования для почвы

Известкование почвы позволяет нейтрализовать кислотность, что положительно влияет на развитие корневой системы. Это улучшает усвоение растениями таких элементов как фосфор, азот и молибден, необходимых для их роста.

Известь также уменьшает токсическое влияние алюминия и избыточного марганца на растения. В такой среде активно развиваются полезные микроорганизмы, что стимулирует здоровую почвенную микрофлору. Благодаря этому увеличивается урожайность культур и улучшается качество плодов.

Когда проводить известкование почвы

Известкование рекомендуется проводить осенью после сбора урожая или весной, за три недели до посева или высадки растений. Весеннее известкование лучше осуществлять с помощью карбонатных удобрений, которые быстро растворяются в почве.

В некоторых случаях известь можно вносить зимой, рассыпая ее поверх снега. Однако перед процедурой следует провести анализ почвы, чтобы определить уровень кислотности. Известкование следует проводить только в случае необходимости, особенно на сильно кислых почвах.

Известь (фото: Freepik.com)

Виды почв, требующих известкования

Некоторые типы почв более подвержены повышенной кислотности и требуют регулярного известкования. К ним относятся глинистые, суглинистые, песчаные, супесчаные и торфяно-болотистые почвы.

Известкование также следует проводить, если есть определенные внешние признаки, например наличие бурых луж после дождя. На чрезмерно кислых почвах часто растут специфические дикорастущие растения, такие как щавель, хвощ и мох. Выявление этих растений на участке является сигналом для проведения известкования.

Разновидности известковых удобрений

Для известкования можно использовать разные виды известковых удобрений, каждое из которых имеет свои особенности.

Гашеная известь быстро нейтрализует кислотность, но ее следует применять осторожно, чтобы не навредить растениям.

Доломитовая мука действует медленнее, но дает почве магний, что способствует росту культур.

Древесная зола подходит для песчаных и торфяных грунтов, но требует умеренного внесения.

Мел и молотый известняк используют для нейтрализации кислотности в зависимости от типа почвы.

Древесная зола (фото: Freepik.com)

Технология известкования почвы

Перед началом известкования следует провести анализ почвы, чтобы определить уровень кислотности и необходимое количество извести. На основе полученных данных выбирают удобрение: гашеную известь, доломитовую муку или другие средства.

Нужно равномерно распределить известь по поверхности почвы, перекопать и полить, если в этом требуется погода. Процедуру можно произвести вручную или с помощью специальных машин. Через некоторое время проводят повторный анализ грунта, чтобы убедиться в достижении желаемого уровня pH.

Какие растения нуждаются в известковании почвы.

На известкованных почвах хорошо растут такие культуры, как пшеница, ячмень, овес, виноград и смородина. Известь можно использовать для коррекции кислотности и улучшения свойств почвы, но ее следует вносить умеренно, избегая перенасыщения кальцием.

Некоторым растениям, например черникам и брусникам, больше подходит кислая почва. Соблюдение рекомендаций по нормам и частоте внесения извести помогает достичь оптимальных условий для растений.