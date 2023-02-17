Оля Полякова поразила манифестом сильной украинки: о чем идет речь

По словам Поляковой, ее новая песня "и грустная, и вдохновляющая одновременно".

"Эта песня с верой и надеждой на то, что завтрашний день будет лучше, чем сегодня, а сегодня нужно жить и верить в лучшее", - комментирует Оля.

Трек "Танцюю, як в останній раз" понравился подписчикам певицы, которые оставляют одобрительные отзывы.

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Добавим, что 8 марта Полякова представит новую концертную программу, куда войдут только украиноязычные песни: "Танцюю, як в останній раз", "Все буде добре, Оля", "Чарівні очі", "Королева ночі", "Долечка" и другие.

Кстати, на днях на концерте Оли Поляковой в Буковеле звезда разыграла интересный лот - ужин с собой. Поесть со звездой стоило три тысячи евро.

Такие деньги за ужин с Поляковой заплатила молодая пара - Юлия и Сергей. Таким образом, эти люди оплатили два дрона для 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"Классный вечер, доброе дело", - написала Полякова.