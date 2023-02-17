RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оля Полякова поразила манифестом сильной украинки: о чем идет речь

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова порадовала поклонников и поклонниц новой песней о сильных украинских женщинах, которые находят в себе силы радоваться жизни даже во время войны, когда россияне обстреливают мирные города.

Композиция "Танцюю, як в останній раз", как и последние работы певицы, - на украинском.

По словам Поляковой, ее новая песня "и грустная, и вдохновляющая одновременно".

"Эта песня с верой и надеждой на то, что завтрашний день будет лучше, чем сегодня, а сегодня нужно жить и верить в лучшее", - комментирует Оля.

Трек "Танцюю, як в останній раз" понравился подписчикам певицы, которые оставляют одобрительные отзывы.

  • Дуже гарно українською співаєте
  • Неймовірна пісня! До мурах
  • Супер, пісня про всіх нас! Дякуємо
  • Як влучно співаєте про всіх нас, жінок, сьогодні...

Добавим, что 8 марта Полякова представит новую концертную программу, куда войдут только украиноязычные песни: "Танцюю, як в останній раз", "Все буде добре, Оля", "Чарівні очі", "Королева ночі", "Долечка" и другие.

Кстати, на днях на концерте Оли Поляковой в Буковеле звезда разыграла интересный лот - ужин с собой. Поесть со звездой стоило три тысячи евро.

Такие деньги за ужин с Поляковой заплатила молодая пара - Юлия и Сергей. Таким образом, эти люди оплатили два дрона для 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"Классный вечер, доброе дело", - написала Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что берет с мужем разные номера в отеле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаОля Полякова