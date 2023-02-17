Оля Полякова поразила манифестом сильной украинки: о чем идет речь

Оля Полякова порадовала поклонников и поклонниц новой песней о сильных украинских женщинах, которые находят в себе силы радоваться жизни даже во время войны, когда россияне обстреливают мирные города.
Композиция "Танцюю, як в останній раз", как и последние работы певицы, - на украинском.
По словам Поляковой, ее новая песня "и грустная, и вдохновляющая одновременно".
"Эта песня с верой и надеждой на то, что завтрашний день будет лучше, чем сегодня, а сегодня нужно жить и верить в лучшее", - комментирует Оля.
Трек "Танцюю, як в останній раз" понравился подписчикам певицы, которые оставляют одобрительные отзывы.
Добавим, что 8 марта Полякова представит новую концертную программу, куда войдут только украиноязычные песни: "Танцюю, як в останній раз", "Все буде добре, Оля", "Чарівні очі", "Королева ночі", "Долечка" и другие.
Кстати, на днях на концерте Оли Поляковой в Буковеле звезда разыграла интересный лот - ужин с собой. Поесть со звездой стоило три тысячи евро.
Такие деньги за ужин с Поляковой заплатила молодая пара - Юлия и Сергей. Таким образом, эти люди оплатили два дрона для 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
"Классный вечер, доброе дело", - написала Полякова.
Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что берет с мужем разные номера в отеле.