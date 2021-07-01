Оля Полякова влаштувала своєму чоловікові шикарні іменини під Києвом: відсвяткували з розмахом

Полякова вирішила, що вечірка повинна бути в кубинському стилі. Через те, що будиночок співачки і її чоловіка розташований далеко від суші, гостей доставляли туди на човні.

Розкішний будиночок зірки знаходиться на півострові на Дніпрі. Гостей чекав дрес-код і гучне святкування. На день народження запросили Дашу Астаф'єву, Катю Осадчу, Соню Плакидюк, Олену Вінярську та багатьох інших відомих особистостей.

Гостей зустрічав сам іменинник Вадим Буряковський на моторному човні. Пригощали стравами, традиційними для Латинської Америки - сальсою, кукурудзяними чіпсами з гуакамоле і коктейлями.

З ранку господиня-Полякова сама спекла хліб для гостей, а трохи пізніше з дочками вбралася в тематичні костюми.

Відомо, що Катя Осадча подарувала чоловікові Поляковій свій фірмовий аксесуар-капелюх. У дворі особняка знаходилася сцена, а подавали кубинські страви. Відзначається, що гості розійшлися під ранок.

Оля Полякова влаштувала свято для чоловіка

Особняк Полякової під Києвом

Нагадаємо, що українська співачка Оля Полякова крім квартири в центрі Києва володіє ще шикарною нерухомістю за межами столиці. Її особняк знаходиться в Київській області.

Фешенебельна вілла оформлена в стилі хай-тек в білих тонах. У будинку зроблені вікна в підлогу, з яких простягається чудовий вид на Дніпро. Також у власності родини моторний човен.