Оля Полякова влаштувала скандал зі Степановим у прямому ефірі: серйозні розборки

Оля Полякова поскандалила зі Степановим (колаж РБК-Україна)

Полякова звинуватила міністра охорони здоров'я в маніпуляціях

Оля Полякова влаштувала скандал в прямому ефірі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Вона звинуватила його в маніпуляціях, а також повідомила, що на неї не заводили жодної кримінальної справи з приводу її концерту в Харкові 3 жовтня. Зірка шоу-бізнесу заявила, що її виступ у місті було дозволено.

Полякова сказала, що після її концерту захворюваність COVID-19 не зросла, а навпаки пішла на спад. Вона зазначила, що виступ був приурочений до Дня вчителя, де вона брала участь. Це сталося в ефірі Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24".

Також співачка нагадала, що концерт проходив на свіжому повітрі. Вона закликала Степанова визнати те, що спалах коронавірусу в Харкові стався не через її виступ.

"Щодня сотні тисяч людей їздять в метро, де не надягають маски. Їздять як оселедці. Коли почала поширюватися інформація про те, що концерт Полякової в Харкові викликав спалах COVID-19. Так от, спалаху через мій виступ не було, і я хочу, щоб ви це визнали", - заявила Полякова.

Полякова навела цифри інфікованих коронавірусом людей до і після концерту. Міністр Степанов під час висловлювань артистки сидів і мовчки її слухав, а потім прокоментував її звернення.

Степанов зазначив, що його претензії адресовані не конкретно співачці, а організаторам цього заходу, які під час пандемії влаштовують масовий захід і піддають громадян небезпеці. Також він сказав, що концерт Полякової вплинув на спалах захворюваності COVID-19 у Харкові.

"Будь-який концерт з великою кількістю людей в пандемію є величезним ризиком і джерелом поширення інфекції. І це аксіома, а не теорема, яку ще треба доводити. Я не розумію, про що ми сперечаємося, що ви хочете довести? Чи вплинув концерт, в якому ви брали участь на спалах захворюваності? Вплинув", – сказав Степанов.

Полякова поскандалила зі Степановим в прямому ефірі

Як ми писали раніше, Оля Полякова відповіла на звинувачення через скандальний концерт.