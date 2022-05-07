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Олімпійський призер Денис Силантьєв передав бронежилети медикам від "Метінвесту"

Олімпійський призер Денис Силантьєв передав бронежилети медикам (фото: прес-служба "Метінвесту")
Автор: Ілона Свиридова

Олімпійський призер з плавання, нині волонтер Денис Силантьєв передав військовим і медикам чергову партію бронежилетів, придбаних групою "Метінвест".

Як повідомляє прес-служба, першими 10 бронежилетів отримали військові медики, які вивозять поранених з гарячих точок. Ще 10 - бійці ДСНС Запорізької області.

Денис Силантьєв зазначив, що на своєму досвіді в якості волонтера знає, як складно зараз купити і доставити якісні засоби захисту.

"... Сьогодні я приїхав до Запоріжжя для того, щоб від компанії "Метінвест", від Ріната Ахметова і Вадима Новинського передати двадцять бронежилетів нашим медикам і рятувальникам, які будуть рятувати життя людей, і яким ми теж повинні забезпечити безпеку. Це бронежилети високого, четвертого класу захисту, які допоможуть їм залишитися в безпеці. Я вдячний усім, хто рятує, хто лікує, хто надає допомогу Україні та українцям, адже тільки об'єднавшись, ми зможемо забезпечити нашу перемогу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Денис Силантьєв вже передавав бронежилети, надані групою "Метінвест", медикам, учасникам ТРО і працівникам ДСНС у Києві.

Як відомо, "Метінвест" передала на українські підприємства 900 тонн спеціальної сталі, з якої виготовлять 90 тисяч бронежилетів для українських воїнів.

Також компанія закуповує за кордоном готові засоби захисту, а також передає українським бійцям потрібну техніку - Квадрокоптери, безпілотники та автомобілі.

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Метинвест