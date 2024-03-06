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Елена Зеленская рассказала о совместной мечте с мужем

Среда 06 марта 2024 19:46
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Елена Зеленская рассказала о совместной мечте с мужем Елена и Владимир Зеленские (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская рассказала о совместной мечте с мужем Владимиром Зеленским, появившейся во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью первой леди Пирсу Моргану.

Елена Зеленская озвучила общую мечту с Владимиром

В интервью журналист вспомнил теплые слова, которые Владимир Зеленский адресовал своей жене.

"Она моя любовь, она мой лучший друг, она действительно мой лучший друг, она патриотка, и она глубоко любит Украину, она прекрасная мать", - вспомнил Морган слова Владимира.

Это подтверждает, что в отношениях Елены и Владимира нет никаких проблем, кроме того, что у них нет возможности проводить вместе много времени.

"Мне повезло, что он часто мне говорит. Но мы действительно друзья, мы друзья и я думаю, что это секрет наших отношений, у нас нет проблем друг с другом, мы понимаем друг друга и поддерживаем. Это не просто слова", - говорит. Елена о нынешних отношениях с Зеленским.

Елена Зеленская рассказала о совместной мечте с мужемЕлена Зеленская рассказала о совместной мечте с мужемЕлена Зеленская рассказала о совместной мечте с мужем

Елена и Владимир Зеленские (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Также в потоке разговора об отношениях с мужем во время войны, Зеленская озвучила общую мечту с Владимиром сейчас.

"Мы мечтаем достаточно времени побыть вместе, достаточно времени, чтобы никуда не спешить, ничего не планировать, ни о чем не волноваться. Это сейчас мечта, а не что-то удивительное, просто спокойно провести время вместе", - озвучила общую мысль жена президента.

Раньше мы рассказывали, почему первая леди в этом году не поздравила Зеленского с Днем рождения.

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